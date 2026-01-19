Meloni is meghívást kapott a Béketanácsba

Az olasz lapok kiemelik, hogy Meloni mellett a meghívottak listáján szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, akinek kitűnő a kapcsolata az amerikai elnökkel. Sőt azt is hozzáteszik, a magyar kormányfő az elsők között fogadta el az amerikai elnök meghívását. A sajtó arról is tájékoztat, hogy a tervek szerint a tagság alapvetően három évre szól, de azon országok, amelyek legalább egymilliárd dollárral járulnak hozzá a tanács alapjához, tartósabb tagságot kaphatnak. Meloni tehát bejelentette, hogy megkapta a Béketanácsba való meghívást. Megerősítette, hogy Olaszország készen áll, hogy teljes mértékben együttműködjön a régió újjáépítésében és stabilitásának megvalósításában.

Meloni: Olaszország készen áll, hogy teljes mértékben együttműködjön a régió újjáépítésében Fotó: AFP

Az Il Fatto Quotidiano arról is beszámolt, hogy Grönland kérdéséről is tárgyalt az olasz kormányfő az amerikai elnökkel, hiszen jelenleg ez az egyik legélesebb diplomáciai konfliktusforrás az Amerikai Egyesült Államok és az európai tagországok között. Meloni élesen bírálta és hibának nevezte Trump döntését, hogy büntetővámokat vetne ki azokra az európai országokra, amelyek ellenzik Grönland amerikai megszerzését.