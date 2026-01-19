BéketanácsGiorgia MeloniOlaszországOrbán Viktorolasz miniszterelnökTrump

Meloni is meghívást kapott a Béketanácsba

Giorgia Melonit, Olaszország miniszterelnökét is meghívta Donald Trump amerikai elnök az általa kezdeményezett Béketanácsba. A tanács elsődleges feladata a Gázai övezet háború utáni újjáépítésének, kormányzásának és demilitarizálásának felügyelete. Olaszország egyébként már január elején jelezte, hogy készen áll részt venni a gázai újjáépítési munkálatokban. Erről Giorgia Meloni és Donald Trump korábban több alkalommal is egyeztetett telefonon. Trump összesen mintegy hatvan állami vezetőt és üzleti szereplőt hívott meg a testületbe, Orbán Viktort alapító tagként.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 19. 19:01
Meloni is meghívást kapott a Béketanácsba Forrás: AFP
Az olasz lapok kiemelik, hogy Meloni mellett a meghívottak listáján szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, akinek kitűnő a kapcsolata az amerikai elnökkel. Sőt azt is hozzáteszik, a magyar kormányfő az elsők között fogadta el az amerikai elnök meghívását. A sajtó arról is tájékoztat, hogy a tervek szerint a tagság alapvetően három évre szól, de azon országok, amelyek legalább egymilliárd dollárral járulnak hozzá a tanács alapjához, tartósabb tagságot kaphatnak. Meloni tehát bejelentette, hogy megkapta a Béketanácsba való meghívást. Megerősítette, hogy Olaszország készen áll, hogy teljes mértékben együttműködjön a régió újjáépítésében és stabilitásának megvalósításában.

Meloni: Olaszország készen áll, hogy teljes mértékben együttműködjön a régió újjáépítésében
Meloni: Olaszország készen áll, hogy teljes mértékben együttműködjön a régió újjáépítésében  Fotó: AFP

Az Il Fatto Quotidiano arról is beszámolt, hogy Grönland kérdéséről is tárgyalt az olasz kormányfő az amerikai elnökkel, hiszen jelenleg ez az egyik legélesebb diplomáciai konfliktusforrás az Amerikai Egyesült Államok és az európai tagországok között. Meloni élesen bírálta és hibának nevezte Trump döntését, hogy büntetővámokat vetne ki azokra az európai országokra, amelyek ellenzik Grönland amerikai megszerzését. 

Az olasz kormányfő hangsúlyozta, nem tartja reálisnak és nem is támogatja a terület katonai erővel való átvételét. 

Meloni ez alkalommal is igyekszik hídépítőként fellépni az európai vezetők és Donald Trump között. Ahogyan korábban, most is közvetítő szerepet vállal a feszültségek enyhítése és a már amúgy is feszült nemzetközi légkör megkönnyítése érdekében. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió egyes tagállamai között kialakult nemzetközi feszültséget az olasz miniszterelnök azzal az indoklással igyekszik enyhíteni, hogy nagy valószínűséggel félreértés történt. 

Úgy véli az EU és az USA biztonsági érdekei megegyeznek Grönlandon. 

Giorgia Meloni a párbeszéd fenntartását szorgalmazza, miközben Emanuel Macron keményebb fellépést ígért. Az olasz kormányfő szerint mindenfajta eszkalációt el kell kerülni a jelenlegi igen feszült nemzetközi helyzetben. Ennek érdekében folyamatosan egyeztet az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel is. Meloni kétségtelenül különleges helyzetben van, mivel az európai vezetők közül ő az egyik legközelebbi ideológiai szövetségese Trumpnak.

Meloni különleges helyzetben van, mivel az európai vezetők közül ő az egyik legközelebbi ideológia szövetségese Trumpnak
Meloni különleges helyzetben van, mivel az európai vezetők közül ő az egyik legközelebbi ideológiai szövetségese Trumpnak Fotó: AFP

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter korábban jelezte, hogy nem támogatja, hogy egyes európai országok katonai egységeket küldenének Grönlandra, mivel ez megnehezítené a Washingtonnal folytatott kapcsolatokat. A kabinetvezető elhibázottnak nevezte, sőt a legrosszabb válaszlépésnek tartja, hogy az EU 93 milliárd eurós vámot vetne ki válaszul Trump fenyegetéseire. 

Úgy fogalmazott, katasztrófához vezet, ha a szövetségesek azon kezdenek versenyezni, hogy ki tud a legtöbbet ártani a másiknak.

Borítókép: Giorgia Meloni és Donald Trump (Fotó: AFP)

