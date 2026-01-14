Orbán Balázs: Vége a globalista korszaknak, kezdődik a nemzetek új kora

Magyarország ezért maradt következetesen bevándorlásellenes, és ezért tartja létfontosságúnak a határvédelem fenntartását.

Orbán Balázs szerint míg Nyugaton arról vitatkoznak, hogyan integráljanak vagy hogyan „vigyenek ki” már megtelepedett tömegeket, Magyarország feladata egyszerűbb: nem beengedni és megőrizni a belső stabilitást.

Nyugat-Európa hibái: párhuzamos társadalmak és növekvő feszültségek

Az Európai Unióval kapcsolatban kijelentette: Magyarország ragaszkodik az európai együttműködéshez, az egységes piachoz, és magát is Európa részének tekinti. Ugyanakkor elutasítja, hogy a brüsszeli intézmények – értelmezése szerint – ideologikus alapon, pénzügyi és jogi eszközökkel rákényszerítsék akaratukat a nemzetállamokra.

A kormány célja szerinte nem az unióból való kilépés, hanem az uniós politikai irány megváltoztatása, a „brüsszeli elit” lecserélése olyan vezetésre, amely nagyobb tiszteletet tanúsít a tagállami szuverenitás iránt.

Orbán Balázs szerint ebben ma már több közép- és nyugat-európai szuverenista erő is partner, amelyek saját országukban is a brüsszeli irányvonallal szemben határozzák meg magukat.

Békepárti álláspont

Az orosz–ukrán háborúról a politikus úgy fogalmazott: a konfliktus mindkét fél számára elhúzódó küzdelemmé vált, és egyik oldal sem mutat valódi készséget a kompromisszumra, mert mindkettő abban bízik, hogy az idő neki dolgozik.

A Nyugat eredeti céljai – Oroszország gyors meggyengítése, akár rendszerváltás kikényszerítése – szerinte nem valósultak meg.

Úgy látja, Ukrajna területet veszített, gazdasága súlyosan sérült, és „a háborút már elveszítette”, még ha a harcok folytatódnak is. Saját értelmezésében a valódi győzelem ma már nem katonai értelemben, hanem a békemegállapodás elérésében mérhető: abban, hogy megszűnik a vérontás. Ezt szerinte csak tárgyalás hozhatja el, amelyben kulcsszerepe az Egyesült Államoknak van, míg több európai ország politikája inkább a konfliktus eszkalációja felé mutat.