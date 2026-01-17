tudósítóKarácsony GergelyOrbán ViktorMagyar Péter

Orbán Viktor az Európai Unió legmeghatározóbb politikusa

Bugnyár Zoltán elmondása szerint több liberális újságíró és politikus is Orbán Viktort tartja az Európai Unió egyik legmeghatározóbb szereplőjének. A Hír Tv tudósítója elmondta, hogy a Néppárton belül egyre többen kételkednek Magyar Péter politikai erejében. A Politico elemzésében számolt be arról, hogy Brüsszel kiemelten figyeli a 2026-os magyar választást, és a Tisza párt sikerében reménykedik. A háttérben viszont az EU figyeleme egy másik potenciális kegyeltre irányul.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 6:04
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főos
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Fontos jelenségről számolt be a Hír Tv tudósítója. Bugnyár Zoltán a ciprusi uniós elnökség helyszínéről bejelentkezve elmondta, hogy háttérbeszélgetések során sokszor hallani, hogy szóba hozzák Orbán Viktort, illetve hogy liberális újságírók milyen a Néppárton belüli pletykákról értesültek Magyar Péterrel kapcsolatban.

A tudósító szerint Orbán Viktort tartják Európa egyik legmeghatározóbb politikusának
A tudósító szerint Orbán Viktort tartják Európa egyik legmeghatározóbb politikusának  Fotó: AFP

A Hír Tv tudósítója arról számolt be, hogy az uniós elnökséggel összefüggésben 70 brüsszeli tudósítóval együtt utazott Ciprusra, akiknek többsége liberális. 

Elmondása szerint a háttérbeszélgetéseken a ciprusi politikusok kérdezés közben szinte minden második alkalommal szóba hozták Magyarországot és Orbán Viktort, miközben az esti, kötetlen beszélgetések során többen is elismerték, hogy jelenleg Orbán Viktor az Európai Unió legmeghatározóbb politikusa.

Hozzátette, hogy több liberális újságírótól hallotta: a Néppárton belül egyre többen úgy vélik, Magyar Péter egy buborék, amely tavasszal ki fog pukkadni, ezért már előre megkezdték a választási vereség magyarázatát. Hozzátette, hogy a Politico címlapján jelenleg egy Magyarországról és a választásról szóló cikk szerepel, amely azt állítja, hogy 2026 legfontosabb politikai eseménye az áprilisban esedékes magyar választás lesz.

Brüsszel Magyar Péter győzelmében reménykedik

Ahogy azt megírtuk Politico friss elemzése szerint az európai intézményekben komoly figyelem kíséri a magyar választási folyamatot, és Brüsszel kifejezetten reménykedik Magyar Péter sikerében; a lap szerint ez azért is fontos, mert Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal kialakított kapcsolatán keresztül növelné befolyását Budapesten. 

Sokatmondó jelenség ütötte fel a fejét 

Beszámoltunk arról, hogy Karácsony Gergelyt egyre többször látják Brüsszelben. Úgy tűnik, az európai bürokraták előbb találkoznak a budapesti főpolgármesterrel a brüsszeli folyosókon, mint az ellenzék üdvöskéjével, Magyar Péterrel. Az ellenzéki politikus újra a belga fővárosban tartott „tanulmányutat”, ahogy ő fogalmazott: a demokrácia és a jogállamiság ügyében.

Karácsony Gergely egyre szorosabb kapcsolatot épít ukrán politikusokkal és Brüsszel döntéshozóival, miközben hazai háttértámogatói köre is aktivizálódott.

Az elmúlt hónapokban a budapesti főpolgármester sorozatban találkozott ukrán politikai szereplőkkel: egyeztetett Vitalij Klicskóval, Kijev polgármesterével, Sándor Fegyir ukrán nagykövettel, valamint Beregszászra is ellátogatott. 

Elemzők szerint ezek a lépések nem spontán gesztusok, hanem egy tudatos politikai építkezés részei, amelynek célja, hogy Karácsony Gergely legyen Brüsszel új kedvence, egyféle ellenpont Magyar Péterrel szemben.

Brüsszelben egyre inkább alternatívát keresnek Magyar Péter mellé, aki eddig még nem bizonyított a nemzetközi porondon és kérdéses, hogy bármilyen politikai hasznot hozhatna számukra a jövőben. Karácsony viszont az Európai Unió megbízható embere Magyarországon – vagyis egy újabb külföldről támogatott ellenpólus Orbán Viktorral szemben.

Borítókép:  Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

