Ukrajna a tél fogságában, kilátástalan helyzetben a lakosság

Zelenszkij külön feladatot adott a belügyminisztériumnak is: tájékoztatniuk kell a lakosságot arról, hol és milyen segítséget kaphatnak, szükség esetén a 112-es segélyhívón keresztül.

Ukrajna: rendkívüli intézkedések, romló hétköznapok

A kihirdetett energia-veszélyhelyzet megnöveli a kormány mozgásterét. Gyorsított eljárásban dönthetnek arról, mely vállalat mikor és mennyi áramot tápláljon a hálózatba, illetve hol kell ideiglenesen lekapcsolásokat végrehajtani.

Külön koordinációs törzsek alakultak Kijevben és országos szinten is.

A cél elsősorban az úgynevezett kritikus infrastruktúra – kórházak, közszolgáltatások – működésének biztosítása. A lakosság számára azonban a helyzet rövid távon nem javul: a tervezett áramszünetek mellé további, rendkívüli lekapcsolások jöhetnek.

„Kemény tél vár ránk”

Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaügyi szakértője szerint Kijev előtt még hetekig, sőt hónapokig tartó megpróbáltatások állnak. Úgy véli, Oroszország legalább márciusig megpróbálja tovább rombolni a főváros energiaellátását, hogy politikai instabilitást idézzen elő. A helyzet csak tavasszal enyhülhet, amikor az időjárás javul, és a városban telepített napelemek nagyobb szerephez juthatnak.

A kijevi városvezetés adatai szerint jelenleg mintegy 300 többszintes lakóház maradt fűtés nélkül, noha egy héttel korábban ez a szám még 6000 volt. A hatóságok „ellenállási pontokat” hoztak létre: fűtött középületeket és sátrakat, ahová a lakosok még az éjszakai kijárási tilalom idején is bemehetnek.

Kijevben mintegy 1200 ilyen pont működik.