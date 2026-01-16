Ukrajna elnöke Volodimir Zelenszkij legutóbbi beszédében határozottságot igyekezett sugározni, hangsúlyozva, hogy személyesen vette kézbe az energiaellátás ügyét. Elmondása szerint a kormány 24 órát kapott arra, hogy megoldásokat dolgozzon ki, elsősorban az áramimport növelésére és a tartalék kapacitások maximális kihasználására, írja az Origo.
Ukrajna a tél fogságában, kilátástalan helyzetben a lakosság
Ukrajnát súlyos energiaválság sújtja, amelynek leglátványosabb és legsúlyosabb következményei a fővárosban, Kijevben jelentkeznek. Az orosz támadások nyomán továbbra is több száz lakóépület maradt fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan nulla fok alá esik. Az akadozó energiaellátás nemcsak a mindennapokat teszi elviselhetetlenné a lakosság számára, hanem egyre komolyabb belpolitikai feszültségeket is felszínre hoz Ukrajna vezetésében.
Zelenszkij külön feladatot adott a belügyminisztériumnak is: tájékoztatniuk kell a lakosságot arról, hol és milyen segítséget kaphatnak, szükség esetén a 112-es segélyhívón keresztül.
Ukrajna: rendkívüli intézkedések, romló hétköznapok
A kihirdetett energia-veszélyhelyzet megnöveli a kormány mozgásterét. Gyorsított eljárásban dönthetnek arról, mely vállalat mikor és mennyi áramot tápláljon a hálózatba, illetve hol kell ideiglenesen lekapcsolásokat végrehajtani.
Külön koordinációs törzsek alakultak Kijevben és országos szinten is.
A cél elsősorban az úgynevezett kritikus infrastruktúra – kórházak, közszolgáltatások – működésének biztosítása. A lakosság számára azonban a helyzet rövid távon nem javul: a tervezett áramszünetek mellé további, rendkívüli lekapcsolások jöhetnek.
„Kemény tél vár ránk”
Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaügyi szakértője szerint Kijev előtt még hetekig, sőt hónapokig tartó megpróbáltatások állnak. Úgy véli, Oroszország legalább márciusig megpróbálja tovább rombolni a főváros energiaellátását, hogy politikai instabilitást idézzen elő. A helyzet csak tavasszal enyhülhet, amikor az időjárás javul, és a városban telepített napelemek nagyobb szerephez juthatnak.
A kijevi városvezetés adatai szerint jelenleg mintegy 300 többszintes lakóház maradt fűtés nélkül, noha egy héttel korábban ez a szám még 6000 volt. A hatóságok „ellenállási pontokat” hoztak létre: fűtött középületeket és sátrakat, ahová a lakosok még az éjszakai kijárási tilalom idején is bemehetnek.
Kijevben mintegy 1200 ilyen pont működik.
Politikai vita a felelősségről
Az energiabizonytalanság komoly belpolitikai vitát is kiváltott. Zelenszkij elnök és Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester egymást vádolják azzal, hogy nem tettek eleget az energiabiztonság megerősítéséért. Omelcsenko szerint azonban a probléma mélyebb: a háború évei alatt nem épült ki kellő mértékben a decentralizált energiaellátás.
A szakértő úgy véli, Kijev ugyan létrehozott 50 megawattnyi ilyen kapacitást, ám akár 400 megawatt is megvalósítható lett volna. Ez jelentősen javítaná most a helyzetet. A hiányosságokért szerinte elsősorban a városvezetés viseli a felelősséget.
Nyugati segítségben bíznak
Az újonnan létrehozott koordinációs törzs feladata az is, hogy további támogatást kérjen Ukrajna nyugati partnereitől. Nemrég a német nagykövetség jelezte: Karlsruhe városa egy nagy teljesítményű transzformátort adott át Ukrajnának egy alállomás számára.
Borítókép: Egy anya kisfiával a sötét kijevi utcákon (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)
