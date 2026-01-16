UkrajnaKijevenergiaellátási válságKlicskoZelenszkij

Ukrajna a tél fogságában, kilátástalan helyzetben a lakosság

Ukrajnát súlyos energiaválság sújtja, amelynek leglátványosabb és legsúlyosabb következményei a fővárosban, Kijevben jelentkeznek. Az orosz támadások nyomán továbbra is több száz lakóépület maradt fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan nulla fok alá esik. Az akadozó energiaellátás nemcsak a mindennapokat teszi elviselhetetlenné a lakosság számára, hanem egyre komolyabb belpolitikai feszültségeket is felszínre hoz Ukrajna vezetésében.

2026. 01. 16.
Egy anya kisfiával a sötét kijevi utcákon Fotó: Maxym Marusenko Forrás: NurPhoto/AFP
Ukrajna elnöke Volodimir Zelenszkij legutóbbi beszédében határozottságot igyekezett sugározni, hangsúlyozva, hogy személyesen vette kézbe az energiaellátás ügyét. Elmondása szerint a kormány 24 órát kapott arra, hogy megoldásokat dolgozzon ki, elsősorban az áramimport növelésére és a tartalék kapacitások maximális kihasználására, írja az Origo.

Elsötétült lakóházak vészhelyzeti áramszünetek során Kijevben, Ukrajnában, 2026. január 14-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Yevhen Kotenko)

Zelenszkij külön feladatot adott a belügyminisztériumnak is: tájékoztatniuk kell a lakosságot arról, hol és milyen segítséget kaphatnak, szükség esetén a 112-es segélyhívón keresztül.

Ukrajna: rendkívüli intézkedések, romló hétköznapok

A kihirdetett energia-veszélyhelyzet megnöveli a kormány mozgásterét. Gyorsított eljárásban dönthetnek arról, mely vállalat mikor és mennyi áramot tápláljon a hálózatba, illetve hol kell ideiglenesen lekapcsolásokat végrehajtani.

Külön koordinációs törzsek alakultak Kijevben és országos szinten is.

A cél elsősorban az úgynevezett kritikus infrastruktúra – kórházak, közszolgáltatások – működésének biztosítása. A lakosság számára azonban a helyzet rövid távon nem javul: a tervezett áramszünetek mellé további, rendkívüli lekapcsolások jöhetnek.

„Kemény tél vár ránk”

Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaügyi szakértője szerint Kijev előtt még hetekig, sőt hónapokig tartó megpróbáltatások állnak. Úgy véli, Oroszország legalább márciusig megpróbálja tovább rombolni a főváros energiaellátását, hogy politikai instabilitást idézzen elő. A helyzet csak tavasszal enyhülhet, amikor az időjárás javul, és a városban telepített napelemek nagyobb szerephez juthatnak.

A kijevi városvezetés adatai szerint jelenleg mintegy 300 többszintes lakóház maradt fűtés nélkül, noha egy héttel korábban ez a szám még 6000 volt. A hatóságok „ellenállási pontokat” hoztak létre: fűtött középületeket és sátrakat, ahová a lakosok még az éjszakai kijárási tilalom idején is bemehetnek.

 Kijevben mintegy 1200 ilyen pont működik.

Kiev's Mayor and former heavyweight boxing champion Vitali Klitschko speaks during his a press conference in Kiev, Ukraine, on 26 July, 2019. 'On 24 July 2019 Head of Volodymyr Zelensky Presidential Administration Andriy Bohdan sent a letter to the government asking Minister of the Cabinet of Ministers Oleksandr Sayenko to submit a motion for Klitschko's dismissal as head of Kyiv City State Administration, as Ukrinform Infrom agency reported. Earlier, at a meeting with Zelensky, Klitschko was informed about the separation of powers in the management of the Ukrainian capital. At the same time, according to Klitschko, separating the powers of the Kyiv mayor and the head of Kyiv City State Administration is depriving the capital of local self-government. The Constitutional Court ruled in December 2003 that &quot;Kyiv City State Administration should be headed only by a person elected as Kyiv's mayor', Ukrinform Infrom agency reported. (Photo by STR/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP)
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere az államra hárítja a felelősséget (Fotó: NurPhoto/AFP)

Politikai vita a felelősségről

Az energiabizonytalanság komoly belpolitikai vitát is kiváltott. Zelenszkij elnök és Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester egymást vádolják azzal, hogy nem tettek eleget az energiabiztonság megerősítéséért. Omelcsenko szerint azonban a probléma mélyebb: a háború évei alatt nem épült ki kellő mértékben a decentralizált energiaellátás.

A szakértő úgy véli, Kijev ugyan létrehozott 50 megawattnyi ilyen kapacitást, ám akár 400 megawatt is megvalósítható lett volna. Ez jelentősen javítaná most a helyzetet. A hiányosságokért szerinte elsősorban a városvezetés viseli a felelősséget.

Nyugati segítségben bíznak

Az újonnan létrehozott koordinációs törzs feladata az is, hogy további támogatást kérjen Ukrajna nyugati partnereitől. Nemrég a német nagykövetség jelezte: Karlsruhe városa egy nagy teljesítményű transzformátort adott át Ukrajnának egy alállomás számára.

Borítókép: Egy anya kisfiával a sötét kijevi utcákon (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko) 

