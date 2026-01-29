Porosenko Brüsszelben lobbizik: gyorsítaná Ukrajna uniós felvételét

Petro Porosenko bejegyzésében arról számolt be, hogy az egyeztetésen szóba került a jogállamisági alapreformterv végrehajtása, amelyet állítása szerint több probléma is kísér. Porosenko szerint a kérdés Marta Kos uniós bővítési biztos és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közös nyilatkozata alapján merült fel. A volt elnök azt is jelezte, hogy az ukrán kormány kezdeményezte egy, a választások sajátosságait szabályozó törvényjavaslat, valamint Ukrajna európai integrációjához kapcsolódó jogi rendelkezések előkészítését.

Porosenko az uniós biztos elismerését fejezte ki az ukrán társadalom bátorsága és ellenálló képessége iránt, és teljes körű európai uniós támogatásáról biztosította Ukrajnát a szabadságért és biztonságért folytatott küzdelemben.