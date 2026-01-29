PorosenkoBrüsszelMarta KosUkrajna EU-csatlakozása

Porosenko Brüsszelben lobbizik: gyorsítaná Ukrajna uniós felvételét

Petro Porosenko volt ukrán államfő, az Európai Szolidaritás párt vezetője egyeztetést folytatott Marta Kosszal, az Európai Unió bővítési biztosával Ukrajna uniós csatlakozásának aktuális helyzetéről és legfontosabb kérdéseiről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 16:35
Petro Porosenko és Marta Kos (Forrás: Facebook)
„Részletesen megvitattuk Ukrajna korlátozott uniós tagságáról szóló kezdeményezést, valamint az Ukrajna katonai szükségleteire szánt, 90 milliárd eurós hitelek elosztását szabályozó rendeletek érdemi tartalmát és a költségvetési támogatás céljait” – osztotta meg a Facebook-oldalán Petro Porosenko.

Petro Porosenko Marta Kos bővítési biztossal tárgyalt Ukrajna EU-s csatlakozásának felgyorsításáról (Fotó: AFP)
Petro Porosenko Marta Kos bővítési biztossal tárgyalt Ukrajna EU-s csatlakozásának felgyorsításáról (Fotó: AFP)

[Kos] hangsúlyozta az alapok tárgyalási klaszter mielőbbi hivatalos megnyitásának fontosságát, megerősítve a demokrácia állapotát és az ukrajnai demokratikus intézmények működését, a jogállamiságot és a korrupció elleni küzdelmet, a többpárti pluralizmus tiszteletben tartását, a szólásszabadságot, az ellenzék jogait

– írta.

Petro Porosenko bejegyzésében arról számolt be, hogy az egyeztetésen szóba került a jogállamisági alapreformterv végrehajtása, amelyet állítása szerint több probléma is kísér. Porosenko szerint a kérdés Marta Kos uniós bővítési biztos és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közös nyilatkozata alapján merült fel. A volt elnök azt is jelezte, hogy az ukrán kormány kezdeményezte egy, a választások sajátosságait szabályozó törvényjavaslat, valamint Ukrajna európai integrációjához kapcsolódó jogi rendelkezések előkészítését.

Porosenko az uniós biztos elismerését fejezte ki az ukrán társadalom bátorsága és ellenálló képessége iránt, és teljes körű európai uniós támogatásáról biztosította Ukrajnát a szabadságért és biztonságért folytatott küzdelemben.

Borítókép: Petro Porosenko és Marta Kos (Forrás: Facebook)

