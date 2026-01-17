Zelenszkij a túlélésre játszik, itt a háborút követő terve

A minap Volodimir Zelenszkij hivatalosan is beszámolt arról, hogy Kijevben találkozott Valerij Zaluzsnijjal, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete. Az elnök a Telegramon azt írta: megbeszélték a jelenleg releváns diplomáciai feladatokat, amelyek erősíthetik Ukrajnát és ellenálló képességét. A találkozó váratlanul érkezett, hiszen a két férfi kapcsolata 2024-ben jelentősen megromlott, amikor Zelenszkij menesztette Zaluzsnijt a főparancsnoki posztról az előző évi ellentámadás kudarca miatt, írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Zaluzsnij továbbra is az egyik legnépszerűbb ukrán politikai szereplő, különösen a katonák és a civilek körében, köszönhetően a háború korai szakaszában mutatott vezetésének.

Több elemző politikai manőverként értékeli a találkozót: Zelenszkij talán igyekszik enyhíteni a feszültségeket vagy akár szövetségest faragni egykori riválisából. Zaluzsnij ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy nem kíván politikai pályára lépni, és ellenzi a választások megtartását a háború alatt.

Az elmúlt napokban Zelenszkij több más ismert és népszerű személlyel is találkozott, akik potenciális politikai szereplők lehetnek a jövőben:

Szerhij Pritula, a korábbi tévés műsorvezető, aki nagy segélyszervezetet működtet a hadsereg támogatására,

Szerhij Szternenko, a nacionalista aktivista és önkéntes.

Ezek a találkozók elvileg a hadsereg támogatásáról, a dróntechnológiáról, az önkéntesmozgalom fejlesztéséről és a törvényi háttérről szóltak, de elemzők szerint egyértelműen túlmutatnak a szakmai egyeztetéseken.

Cél lehet a népszerűség növelése ismert arcokhoz való kapcsolódással, a riválisokkal való viszony javítása vagy akár szövetségesek bevonása.

Zelenszkij népszerűsége lejtmenetben

A találkozók felgyorsulását elősegítette, hogy Andrij Jermak, Zelenszkij befolyásos vezető tanácsadója és az elnöki iroda korábbi vezetője távozott egy súlyos korrupciós ügy miatt. A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) házkutatást tartott nála az energetikai szektorban feltárt visszaélések kapcsán. Helyére Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés (HUR) népszerű vezetőjét nevezték ki, aki az egyik legmegbízhatóbb háborús arc Ukrajnában. Ez a váltás jelezheti, hogy Zelenszkij a biztonsági és hírszerzési szempontokra helyezi a hangsúlyt egy elhúzódó konfliktus vagy átmeneti időszak idején.