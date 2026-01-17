Rendkívüli

Stadionnyi ember várja Orbán Viktort Miskolcon

volodimir zelenszkijukrajnavalerij zaluzsnijorosz-ukrán háború

Zelenszkij a túlélésre játszik, itt a háborút követő terve

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aktívan keresi a kapcsolatot lehetséges politikai riválisaival, miközben Ukrajnában egyre nő a nyomás egy háború utáni elnökválasztás felé. A találkozók sora – különösen a népszerű exfőparancsnokkal, Valerij Zaluzsnijjal – arra utal, hogy az elnök már most pozicionálja magát egy esetleges tűzszünet utáni választási kampányra, miközben népszerűsége a harctéri fejlemények és a belső botrányok miatt ingadozik. Zelenszkij foggal-körömmel ragaszkodik a foteljéhez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 11:00
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minap Volodimir Zelenszkij hivatalosan is beszámolt arról, hogy Kijevben találkozott Valerij Zaluzsnijjal, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete. Az elnök a Telegramon azt írta: megbeszélték a jelenleg releváns diplomáciai feladatokat, amelyek erősíthetik Ukrajnát és ellenálló képességét. A találkozó váratlanul érkezett, hiszen a két férfi kapcsolata 2024-ben jelentősen megromlott, amikor Zelenszkij menesztette Zaluzsnijt a főparancsnoki posztról az előző évi ellentámadás kudarca miatt, írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Zaluzsnij továbbra is az egyik legnépszerűbb ukrán politikai szereplő, különösen a katonák és a civilek körében, köszönhetően a háború korai szakaszában mutatott vezetésének. 

Több elemző politikai manőverként értékeli a találkozót: Zelenszkij talán igyekszik enyhíteni a feszültségeket vagy akár szövetségest faragni egykori riválisából. Zaluzsnij ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy nem kíván politikai pályára lépni, és ellenzi a választások megtartását a háború alatt.

Az elmúlt napokban Zelenszkij több más ismert és népszerű személlyel is találkozott, akik potenciális politikai szereplők lehetnek a jövőben:

  • Szerhij Pritula, a korábbi tévés műsorvezető, aki nagy segélyszervezetet működtet a hadsereg támogatására,
  • Szerhij Szternenko, a nacionalista aktivista és önkéntes.

Ezek a találkozók elvileg a hadsereg támogatásáról, a dróntechnológiáról, az önkéntesmozgalom fejlesztéséről és a törvényi háttérről szóltak, de elemzők szerint egyértelműen túlmutatnak a szakmai egyeztetéseken. 

Cél lehet a népszerűség növelése ismert arcokhoz való kapcsolódással, a riválisokkal való viszony javítása vagy akár szövetségesek bevonása.

Zelenszkij népszerűsége lejtmenetben

A találkozók felgyorsulását elősegítette, hogy Andrij Jermak, Zelenszkij befolyásos vezető tanácsadója és az elnöki iroda korábbi vezetője távozott egy súlyos korrupciós ügy miatt. A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) házkutatást tartott nála az energetikai szektorban feltárt visszaélések kapcsán. Helyére Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés (HUR) népszerű vezetőjét nevezték ki, aki az egyik legmegbízhatóbb háborús arc Ukrajnában. Ez a váltás jelezheti, hogy Zelenszkij a biztonsági és hírszerzési szempontokra helyezi a hangsúlyt egy elhúzódó konfliktus vagy átmeneti időszak idején.

Trump béketerve és a választások kérdése

Az Egyesült Államok Donald Trump vezetésével egy 20 pontos béketervet szorgalmaz, amely tűzszünet esetén minél hamarabb ukrán elnök- és parlamenti választásokat ír elő. Putyin ugyanakkor egyelőre nem mutat hajlandóságot a háború befejezésére a Bloomberg szerint, amely immár ötödik évébe lép. Ukrajnában hadiállapot van érvényben, ami tiltja a választásokat, ezért Zelenszkij kérte a törvényhozást, hogy dolgozzon ki olyan jogszabályt, amely tűzszünet után lehetővé tenné a voksolást.

A korrupciós botrány és a harctéri nehézségek rontották Zelenszkij megítélését. Egy december végi felmérés szerint, ha most tartanák a választást, Zelenszkij minimális előnnyel vezetne Zaluzsnij előtt az első fordulóban, de egy második fordulóban Zaluzsnij elsöprő fölénnyel nyerne.

Elemzők szerint Zelenszkij jelenleg „teszteli a terepet”: ezek a találkozók a politikai manőverezés részei, felkészülés egy posztháborús választási kampányra, miközben igyekszik fenntartani hatalmát és népszerűségét egy bizonytalan időszakban.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Kényszersorozás és erőszak: civilek állják útját Zelenszkij emberrablóinak + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Érti ezt valaki?

Bayer Zsolt avatarja

Öt év egy tízéves kislány megerőszakolásárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu