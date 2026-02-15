Megdöbbentő vallomás: így szenvednek az ukránok az elhúzódó háború miatt + videó

Az orosz erők 2022 decembere óta rendszeresen támadják az energia- és fűtési infrastruktúrát. A városvezetés szerint a hőerőmű 2025 végére szinte teljesen megsemmisült, miután tüzérségi találatok érték. A háztartási hősugárzók jelentik az utolsó esélyt, de az áramellátás akadozik.

Vannak negyedek, ahol 2023 óta nincs villany, a régió egyes részein pedig már 2022 óta. 2026 januárjában a még működő hőtermelő létesítményeket is támadások érték, amit az ukrán hatóságok „civilek elleni szándékos terrornak” minősítettek.

A hatóságok moduláris kazánházakkal és egyedi fűtéssel próbálják pótolni a kiesést, a Dnyeper menti falvakban tűzifát és támogatást osztanak, a városban melegedőpontokat működtetnek.

Freezing temperatures. People in Kyiv and other Ukrainian cities are making every effort to survive this terrible winter. In cold and dark but unbreakable. pic.twitter.com/siF7TIzQH3 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) January 30, 2026

A nyugdíjas Ivan szerint az idei tél különösen kemény volt: mínusz 15 fokot mértek, miközben a lakásokban alig 10 fok van.

A fagy beszivárog a lakásba. Három-négy réteg ruhát viselek. Lehetetlen rávenni magad, hogy kimássz a takaró alól

– idézte fel.

Egyetlen hősugárzóval fűti az egyik szobát, de az áramszünetek ezt is gyakran megszakítják.

1/2 As of today in Ukraine, thousands of apartment buildings continue to go without stable heating. In cities most affected by russian strikes on infrastructure, such as Kherson, indoor temperatures are dropping to +8...+10 °C (46 °F). This is the exact threshold at which both… pic.twitter.com/NJI0HXnv3K — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) January 5, 2026

A városrészeket az ágyúzások erőssége alapján osztják fel. A vörös zónába nem mennek be a javítócsapatok, a mentők is csak rendőri kísérettel és drónok elleni védelemmel érkeznek.

Evakuáljanak, segítünk, de ha maradnak, az az önök döntése

– idézte a hatóságok szavait Ivan, akinek utcáján húzódik a vörös és a viszonylag biztonságos terület határa. A környéken drónok repülnek, kiégett autók roncsai hevernek, épületek állnak romosan. Egy rakétatalálat után két idős nő közül az egyik kisebb sérülésekkel megúszta, a másik súlyosan megsebesült.

Megpróbáltam elszorítani a levágott karját

– mondta Ivan, aki azóta is hord magánál érszorítót.