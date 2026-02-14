Bóka JánostámogatUkrajnaTuskTisza PártMagyar Péter

Bóka János: A Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát

A Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát, és a háborúba sodródást kockáztatva uniós tagságot adna számára. Ez az alku Münchenben megköttetett – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombaton, arra reagálva, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 14. 15:25
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Forrás: Facebook/Bóka János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bóka János kérdéssel indította a posztját: „A második müncheni egyezmény?” A kérdés és az azt követő közlemény mellett a miniszter egy fotót is megosztott, amelyen mások mellett Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Donald Tusk, Lengyelország kormányfője látható, írja az MTI.

Bóka János
Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere  (Fotó: Kurucz Árpád)

Bóka János a lengyel miniszterelnökről úgy fogalmazott: hatalomra kerülése után mindent végrehajtott, amit Brüsszelből diktáltak neki.

 „Boszorkányüldözést” indított az ellenzékkel szemben a rendőrség és az ügyészség felhasználásával. Ő az, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Magyarország és Közép-Európa kőolajellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Ő az, akinek az igazságügyi minisztere bírákat igazoló bizottságot vezet „a jogállamiság legnagyobb dicsőségére”. 

Ő Ukrajna egyik leghangosabb támogatója, aki folyamatosan szorgalmazza Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Őt ölelgeti most Magyar Péter – tette hozzá az európai uniós ügyekért felelős miniszter a fotóra utalva.

Egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát, és a háborúba sodródást kockáztatva uniós tagságot adna számára. Ez az alku Münchenben megköttetett.

„Mi ezt nem fogjuk hagyni! A biztos választás a Fidesz!”– jelentette ki Facebook-oldalán Bóka János.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Forrás: Facebook/Bóka János)

add-square Háborúpárti gyűlés Münchenben

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: „Ez nem rólunk szól, hanem Európa jövőjéről”

Háborúpárti gyűlés Münchenben 18 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu