Bóka János: A Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát

Ő Ukrajna egyik leghangosabb támogatója, aki folyamatosan szorgalmazza Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Őt ölelgeti most Magyar Péter – tette hozzá az európai uniós ügyekért felelős miniszter a fotóra utalva.

Egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát, és a háborúba sodródást kockáztatva uniós tagságot adna számára. Ez az alku Münchenben megköttetett.

„Mi ezt nem fogjuk hagyni! A biztos választás a Fidesz!”– jelentette ki Facebook-oldalán Bóka János.