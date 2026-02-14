Bóka János: A Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát

Bóka János kérdéssel indította a posztját: „A második müncheni egyezmény?” A kérdés és az azt követő közlemény mellett a miniszter egy fotót is megosztott, amelyen mások mellett Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Donald Tusk, Lengyelország kormányfője látható, írja az MTI.
A Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát, és a háborúba sodródást kockáztatva uniós tagságot adna számára. Ez az alku Münchenben megköttetett – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombaton, arra reagálva, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Münchenben találkozott a lengyel miniszterelnökkel.
Bóka János a lengyel miniszterelnökről úgy fogalmazott: hatalomra kerülése után mindent végrehajtott, amit Brüsszelből diktáltak neki.
„Boszorkányüldözést” indított az ellenzékkel szemben a rendőrség és az ügyészség felhasználásával. Ő az, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Magyarország és Közép-Európa kőolajellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Ő az, akinek az igazságügyi minisztere bírákat igazoló bizottságot vezet „a jogállamiság legnagyobb dicsőségére”.
Ő Ukrajna egyik leghangosabb támogatója, aki folyamatosan szorgalmazza Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Őt ölelgeti most Magyar Péter – tette hozzá az európai uniós ügyekért felelős miniszter a fotóra utalva.
„Mi ezt nem fogjuk hagyni! A biztos választás a Fidesz!”– jelentette ki Facebook-oldalán Bóka János.
Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Forrás: Facebook/Bóka János)
