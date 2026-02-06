Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

orosz-ukrán háborúorosz támadásOroszországenergetikai infrastruktúra

Kiderült, mennyibe került Moszkvának az éjszakai légicsapás + videó

Az ukrán védelmi tárca szerint Oroszország egyetlen éjszaka alatt több mint 324 millió dollárt fordított az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásra. A február 3-i éjszakai légicsapás pénzügyi terhe akkora volt, mint egy közepes méretű orosz város teljes éves költségvetése. A közlés alapján az ukrán légvédelem a bevetett rakéták túlnyomó többségét megsemmisítette.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 7:24
Kiderült, mennyibe került Moszkvának az éjszakai légicsapás Forrás: AFP
Az ukrán hírszerzés tájékoztatása alapján Oroszország mintegy 324,8 millió dollárt, azaz hozzávetőleg 120 milliárd forintot költött a február 3-án éjszaka végrehajtott támadásra. A művelet során több mint hetven rakétát indítottak el, emellett 450 drónt is bevetettek. Az éjszakai légicsapás fő célpontjai az ukrán energetikai létesítmények voltak – írja a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Százmilliók égtek el egyetlen éjszaka alatt: ennyibe került Oroszországnak az Ukrajna elleni éjszakai légicsapás
Százmilliók égtek el egyetlen éjszaka alatt: ennyibe került Oroszországnak az Ukrajna elleni éjszakai légicsapás. Fotó: AFP

Az ukrán hírszerzés szerint a február eleji támadás 190 millió dollárral került többe, mint a január 20-án végrehajtott korábbi nagyszabású csapás. A közlés alapján 

Moszkva rövid idő alatt jelentősen növelte a támadásokra fordított összegeket. 

A GUR arra is felhívta a figyelmet, hogy a február 3-i művelet költsége megegyezik a több mint 320 ezer lakosú Kaluga város éves költségvetésével. Hozzátették: ugyanebből az összegből egy éven át finanszírozható lenne az Oroszországi Zsidó Autonóm Terület működése is, ahol körülbelül 144 ezer ember él. 

A február 3-i támadás komoly gondot okozott az ukrán energiaszektorban. 

Az ukrán hírszerzés közlése szerint 2026 eleje óta ez volt a legsúlyosabb csapás az energetikai infrastruktúra ellen.

Drámai felvételek az éjszakai légicsapás után

Mint arról beszámoltunk, az orosz erők február 3-án rakétákkal és drónokkal támadták Kijevet, Ukrajna fővárosát, a csapások öt városrészben okoztak jelentős károkat. 

Lakóépületek, egy óvoda, egy oktatási intézmény és egy kereskedelmi épület is találatot kapott, maga után hagyva elszenesedett falakat, összetört berendezéseket és törmelékkel borított utcákat. 

A támadások idején több kijevi lakos metróállomásokon keresett menedéket, ahol hálózsákokkal, takarókkal, felfújható matracokkal és sátrakkal próbálták átvészelni az éjszakát.

Borítókép: Orosz rubel, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

