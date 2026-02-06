Kiderült, mennyibe került Moszkvának az éjszakai légicsapás + videó

Az ukrán hírszerzés tájékoztatása alapján Oroszország mintegy 324,8 millió dollárt, azaz hozzávetőleg 120 milliárd forintot költött a február 3-án éjszaka végrehajtott támadásra. A művelet során több mint hetven rakétát indítottak el, emellett 450 drónt is bevetettek. Az éjszakai légicsapás fő célpontjai az ukrán energetikai létesítmények voltak – írja a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Százmilliók égtek el egyetlen éjszaka alatt: ennyibe került Oroszországnak az Ukrajna elleni éjszakai légicsapás. Fotó: AFP

Az ukrán hírszerzés szerint a február eleji támadás 190 millió dollárral került többe, mint a január 20-án végrehajtott korábbi nagyszabású csapás. A közlés alapján

Moszkva rövid idő alatt jelentősen növelte a támadásokra fordított összegeket.

A GUR arra is felhívta a figyelmet, hogy a február 3-i művelet költsége megegyezik a több mint 320 ezer lakosú Kaluga város éves költségvetésével. Hozzátették: ugyanebből az összegből egy éven át finanszírozható lenne az Oroszországi Zsidó Autonóm Terület működése is, ahol körülbelül 144 ezer ember él.

A február 3-i támadás komoly gondot okozott az ukrán energiaszektorban.