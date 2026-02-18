Gulyás GergelyUkrajnaBarátság kőolajvezeték

Gulyás Gergely: A magyar energiaellátás biztonsága kiemelten fontos a kormány számára

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egyértelműen nehéz helyzet állt elő a Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán. Gulyás Gergely szerint méltánytalanok azok az ukrán lépések, amelyek a hazánk által megvásárolt, szerződésben rögzített szállításoktól megpróbálják elzárni Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 10:06
Fotó: PATRICK PLEUL Forrás: dpa-Zentralbild
A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint komoly helyzet alakult ki a Barátság kőolajvezeték leállása miatt, a kormány pedig természetesen figyelemmel kíséri a helyzetet. Gulyás Gergely közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy méltánytalanok azok az ukrán lépések, amelyek hazánkat el akarják zárni a szerződésben rögzített energiahordozóktól. 

Gulyás Gergely szerint az ukránok megpróbálják megnehezíteni a szállítást
Gulyás Gergely szerint az ukránok megpróbálják megnehezíteni a szállítást (Fotó: AFP)

Gulyás Gergely videójában emlékeztetett, hogy a magyar energiaellátás biztonsága továbbra is kiemelten fontos a kormánynak. A miniszter szerint a mostani, Barátság kőolajvezetéket érintő leállás súlyát pedig jól jelzi, hogy a Mol már jelezte a kormánynak: a stratégiai tartalékokhoz kíván nyúlni. 

A miniszter szerint amennyiben nem rendeződik a vezeték helyzete, úgy más, ennél nehezebb szállítási útvonalak után kell nézni. 

Gulyás Gergely szerint egyébként Ukrajnának is érdeke, hogy a szállítás folytatódjon, hiszen ezzel ők is jól járnak anyagilag. A miniszter egyúttal azonban kiemelte, hogy méltánytalannak tartja azokat a lépéseket amiket az ukránok tesznek a szerződésben rögzített szállítások megakadályozására.

„Magyarország nemcsak dízelt szállít jelentős mennyiségben Ukrajnába, de a legnagyobb hálózati villamosenergia-ellátója is mi vagyunk ennek az országnak” – hangsúlyozta miniszter. 

Gulyás szerint eddig jól járt a szállításokkal Ukrajna és jól járt Magyarország is, azonban úgy fest, hogy Ukrajna mindent megtesz, hogy ezt a rezsicsökkentés és energiabiztonság szempontjából is kiemelten fontos szállítási útvonalat megnehezítse vagy teljesen ellehetetlenítse. 

Borítókép: Egy finomító a Barátság kőolajvezeték mentén (Fotó: AFP)

