Gulyás Gergely: A magyar energiaellátás biztonsága kiemelten fontos a kormány számára

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint komoly helyzet alakult ki a Barátság kőolajvezeték leállása miatt, a kormány pedig természetesen figyelemmel kíséri a helyzetet. Gulyás Gergely közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy méltánytalanok azok az ukrán lépések, amelyek hazánkat el akarják zárni a szerződésben rögzített energiahordozóktól.

Gulyás Gergely szerint az ukránok megpróbálják megnehezíteni a szállítást (Fotó: AFP)

Gulyás Gergely videójában emlékeztetett, hogy a magyar energiaellátás biztonsága továbbra is kiemelten fontos a kormánynak. A miniszter szerint a mostani, Barátság kőolajvezetéket érintő leállás súlyát pedig jól jelzi, hogy a Mol már jelezte a kormánynak: a stratégiai tartalékokhoz kíván nyúlni.

A miniszter szerint amennyiben nem rendeződik a vezeték helyzete, úgy más, ennél nehezebb szállítási útvonalak után kell nézni.

Gulyás Gergely szerint egyébként Ukrajnának is érdeke, hogy a szállítás folytatódjon, hiszen ezzel ők is jól járnak anyagilag. A miniszter egyúttal azonban kiemelte, hogy méltánytalannak tartja azokat a lépéseket amiket az ukránok tesznek a szerződésben rögzített szállítások megakadályozására.