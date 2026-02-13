Kreml (Moszkva)tárgyalásDimitrij PeszkovgenfMoszkva

Kreml: kedden Genfben kezdődik az orosz–amerikai–ukrán tárgyalások újabb fordulója

Február 17-én és 18-án Genfben ülnek tárgyalóasztalhoz ismét Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtóval.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 13. 18:01
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja találkozik a moszkvai Kremlben, 2026. január 22-én Fotó: Alexander Kazakov Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A következő tárgyalási forduló (…) háromoldalú formátumban Genfben lesz”– mondta Dmitrij Peszkov, írja az MTI. 

Kreml
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

A Kreml bejelentést tett

Bejelentette, hogy az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti majd. 

A két előző találkozón az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők törzséhez tartozó hírszerző főcsoportfőnökség parancsnoka vezette.

A háromoldalú biztonsági munkacsoport január végén és február elején Abu-Dzabiban tartott zártkörű tárgyalásokat. A felek megvitatták az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv megoldatlan kérdéseit. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna kicserélt 157-157 hadifoglyot.

Borítókép: Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja találkozik a moszkvai Kremlben 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrasszizmus

A tej mint fékevesztett rasszizmus

Bayer Zsolt avatarja

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu