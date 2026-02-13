„A következő tárgyalási forduló (…) háromoldalú formátumban Genfben lesz”– mondta Dmitrij Peszkov, írja az MTI.
Kreml: kedden Genfben kezdődik az orosz–amerikai–ukrán tárgyalások újabb fordulója
Február 17-én és 18-án Genfben ülnek tárgyalóasztalhoz ismét Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtóval.
A Kreml bejelentést tett
Bejelentette, hogy az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti majd.
A két előző találkozón az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők törzséhez tartozó hírszerző főcsoportfőnökség parancsnoka vezette.
A háromoldalú biztonsági munkacsoport január végén és február elején Abu-Dzabiban tartott zártkörű tárgyalásokat. A felek megvitatták az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv megoldatlan kérdéseit. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna kicserélt 157-157 hadifoglyot.
Borítókép: Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja találkozik a moszkvai Kremlben 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)
