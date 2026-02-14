Az amerikai fegyvergyártók európai adófizetők pénzén gazdagodnak, erről beszélt a NATO-főtitkár

Nyilatkozat a PURL-program finanszírozásáról

Mark Rutte korábban azt nyilatkozta, bízik abban, hogy az Ukrán Fegyveres Erői számára, a Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) program keretében biztosított amerikai gyártmányú fegyverek finanszírozása a tervek szerint megvalósul.

Rutte egy brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Ukrajna által említett, több mint 15 milliárd dolláros finanszírozási igény teljes mértékben megvalósítható – számolt be az Eurointegration.

Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy a létfontosságú amerikai felszerelések szállítása Ukrajnába folytatódni fog. Ahogy tegnap is mondtam, ez az ukrán légvédelem kritikus szükségleteinek mintegy 90 százalékát jelenti, ami a Patriot rendszereket illeti

– fogalmazott.