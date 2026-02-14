Az Egyesült Államok folyamatosan szállít fegyvereket Ukrajnának, havi mintegy egymilliárd euró értékben – mondta Mark Rutte NATO-főtitkár a PBS televíziós társaságnak adott interjúban.
Az amerikai fegyvergyártók európai adófizetők pénzén gazdagodnak, erről beszélt a NATO-főtitkár
Az Egyesült Államok havonta mintegy egymilliárd euró értékben szállít fegyvereket Ukrajnának, amelyeket európai országok és Kanada finanszíroznak – közölte Mark Rutte NATO-főtitkár a PBS televíziónak adott interjúban. Tájékoztatása szerint 2026-ban összesen 15 milliárd dollár értékű fegyver kerülhet Kijevhez.
Rutte hangsúlyozta, hogy a szállítások finanszírozását európai országok és Kanada biztosítja. A NATO-főtitkár közlése szerint 2026-ban összesen mintegy 15 milliárd dollár értékű amerikai fegyver kerülhet Ukrajnába. Az interjúban Rutte kiemelte: a fegyverszállítások folyamatosak, megszakítás nélkül zajlanak, és a támogatás kulcsfontosságú Ukrajna védelmi képességeinek fenntartása szempontjából.
Nyilatkozat a PURL-program finanszírozásáról
Mark Rutte korábban azt nyilatkozta, bízik abban, hogy az Ukrán Fegyveres Erői számára, a Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) program keretében biztosított amerikai gyártmányú fegyverek finanszírozása a tervek szerint megvalósul.
Rutte egy brüsszeli sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Ukrajna által említett, több mint 15 milliárd dolláros finanszírozási igény teljes mértékben megvalósítható – számolt be az Eurointegration.
Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy a létfontosságú amerikai felszerelések szállítása Ukrajnába folytatódni fog. Ahogy tegnap is mondtam, ez az ukrán légvédelem kritikus szükségleteinek mintegy 90 százalékát jelenti, ami a Patriot rendszereket illeti
– fogalmazott.
Rutte nem nevezte meg, mely országokat várja a PURL-program finanszírozói között. „Teljesen biztos vagyok benne, hogy a szállítás folytatódni fog, és képesek leszünk elegendő forrást előteremteni ehhez” – mondta.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szükséges pénz rendelkezésre álljon
– tette hozzá.
Február 12-én az Egyesült Királyság további 500 millió font értékű sürgős légvédelmi támogatást jelentett be Ukrajna számára. Svédország szintén új hozzájárulást készít elő a PURL-programhoz.
Borítókép: Mark Rutte (Fotó: AFP)
