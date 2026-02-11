Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

Bogdan Cservak a Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor kijelentette, hogy Ukrajna az ő országának ellensége. Nem ez az első alkalom, hogy Magyarország megpróbálja elpusztítani Ukrajnát és az ukránokat – vélekedett. A bejegyzés folytatásában egy évekkel ezelőtti események magyarázatával indokolja a magyargyűlöletét.
Azt is kijelentette, hogy szerinte a legnagyobb bűncselekményt a második világháború alatt követtük el, amikor Magyarország Németország oldalán harcolt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!