Rendkívüli

Orbán ViktorUkrajnaUkrán Nacionalisták Szervezete

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

Bogdan Cservak, ukrán nacionalista politikus, közszereplő, az állami tévé- és rádiózási bizottság elnökhelyettese a Facebook-oldalán bírálta Magyarországot és a magyar kormányt. Úgy fogalmazott: „A független Ukrajna, amely véres háborút folytat Moszkvával, soha többé nem fogja megengedni, hogy Magyarország gúnyolódjon az ukránokon, a bűnökért pedig elkerülhetetlenül meg kell fizetni.”

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 11:51
Forrás: AFP
Bogdan Cservak a Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor kijelentette, hogy Ukrajna az ő országának ellensége. Nem ez az első alkalom, hogy Magyarország megpróbálja elpusztítani Ukrajnát és az ukránokat – vélekedett. A bejegyzés folytatásában egy évekkel ezelőtti események magyarázatával indokolja a magyargyűlöletét.

Azt is kijelentette, hogy szerinte a legnagyobb bűncselekményt a második világháború alatt követtük el, amikor Magyarország Németország oldalán harcolt.

Bogdan Cservak kiemelte: 

Változnak az idők. A Moszkvával véres háborút vívó független Ukrajna soha többé nem engedi Magyarországnak, hogy kigúnyolja az ukránokat. És az elkövetett bűnökért fizetni kell.

 

Orbán Viktor bukásában bíznak, hogy véghez vigyék a Zelenszkij-tervet

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy egy ukrán elemző is kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Szerhij Szidorenko videóban beszélt arról, hogy az Európai Bizottság és a teljes brüsszeli politikai közeg abban érdekelt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, és lendületben maradjanak a csatlakozási tárgyalások. 

Éppen ezért arra számít, hogy Magyar Péterrel még a legkényesebb ügyekben is meg fogják találni a közös hangot.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

