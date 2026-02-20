Rendkívüli

Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

orosz támadásUkrajnarakétadrónorosz-ukrán háborúinfrastruktúra

Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat

Az elmúlt 24 órában legalább kilenc civil megsérült az Ukrajna elleni orosz támadások következtében, közölték a regionális hatóságok. A légicsapások és dróntámadások több megyét érintettek, az energetikai infrastruktúra is célkeresztbe került.

Szabó István
Forrás: The Kyiv Independent2026. 02. 20. 13:51
Közel 16 000 háztartás maradt fűtés nélkül a Harkivi régióban található Lozova elleni orosz támadás után Forrás: X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orosz támadások Ukrajna területén. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát és 128 drónt indított Ukrajna ellen az éjszaka folyamán. 

orosz támadás
Egy korábbi brutális orosz rakétatámadás helyszíne (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

A légvédelem 107 pilóta nélküli eszközt semmisített meg, ugyanakkor a rakéta és 21 drón 14 helyszínt ért el, egy további területen pedig a lelőtt eszközök roncsai okoztak károkat, írja a The Kyiv Independent.

Orosz támadások Ukrajna-szerte

A Dnyipropetrovszk megye területén hat civil sérült meg a támadások következtében.

A Harkiv megye szintén célpont volt: a régió központját, Harkivot és további tizenegy települést értek csapások. A megye kormányzója, Oleh Szinyehubov szerint két férfi sebesült meg: egy 58 éves férfi Dvoricsnij Kut faluban, egy 54 éves pedig Malinyivkában.

A Zaporizzsja megye területén egy 73 éves férfi sérült meg dróntámadás következtében. A kora reggeli órákban a térség kritikus infrastruktúráját is találat érte: mintegy 41 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, közülük reggel még körülbelül nyolcezren voltak ellátás nélkül.

Az ukrán energetikai minisztérium közlése szerint a támadások következtében több régióban – köztük Mikolajiv, Szumi, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében – továbbra is akadozik az áramszolgáltatás.

Közben a Naftogaz állami energiaipari vállalat arról számolt be, hogy a Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát, amelyben károk keletkeztek. Személyi sérülésről ebben az esetben nem érkezett jelentés.

Borítókép: Csaknem 16 ezer háztartás maradt fűtés nélkül a Harkivi régióban található Lozova elleni orosz támadás után (Forrás: X) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu