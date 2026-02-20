Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat

A Zaporizzsja megye területén egy 73 éves férfi sérült meg dróntámadás következtében. A kora reggeli órákban a térség kritikus infrastruktúráját is találat érte: mintegy 41 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, közülük reggel még körülbelül nyolcezren voltak ellátás nélkül.

Az ukrán energetikai minisztérium közlése szerint a támadások következtében több régióban – köztük Mikolajiv, Szumi, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében – továbbra is akadozik az áramszolgáltatás.

russian forces have again attacked Ukraine’s oil & gas infrastructure — this time in Poltava region using strike drones.



Damage was caused and a fire is ongoing. @SESU_ua units are working on site.



Since the start of 2026, Naftogaz facilities have been targeted more than 20…

Közben a Naftogaz állami energiaipari vállalat arról számolt be, hogy a Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát, amelyben károk keletkeztek. Személyi sérülésről ebben az esetben nem érkezett jelentés.