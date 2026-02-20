Orosz támadások Ukrajna területén. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát és 128 drónt indított Ukrajna ellen az éjszaka folyamán.
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Az elmúlt 24 órában legalább kilenc civil megsérült az Ukrajna elleni orosz támadások következtében, közölték a regionális hatóságok. A légicsapások és dróntámadások több megyét érintettek, az energetikai infrastruktúra is célkeresztbe került.
A légvédelem 107 pilóta nélküli eszközt semmisített meg, ugyanakkor a rakéta és 21 drón 14 helyszínt ért el, egy további területen pedig a lelőtt eszközök roncsai okoztak károkat, írja a The Kyiv Independent.
Orosz támadások Ukrajna-szerte
A Dnyipropetrovszk megye területén hat civil sérült meg a támadások következtében.
A Harkiv megye szintén célpont volt: a régió központját, Harkivot és további tizenegy települést értek csapások. A megye kormányzója, Oleh Szinyehubov szerint két férfi sebesült meg: egy 58 éves férfi Dvoricsnij Kut faluban, egy 54 éves pedig Malinyivkában.
A Zaporizzsja megye területén egy 73 éves férfi sérült meg dróntámadás következtében. A kora reggeli órákban a térség kritikus infrastruktúráját is találat érte: mintegy 41 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, közülük reggel még körülbelül nyolcezren voltak ellátás nélkül.
Az ukrán energetikai minisztérium közlése szerint a támadások következtében több régióban – köztük Mikolajiv, Szumi, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében – továbbra is akadozik az áramszolgáltatás.
Közben a Naftogaz állami energiaipari vállalat arról számolt be, hogy a Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát, amelyben károk keletkeztek. Személyi sérülésről ebben az esetben nem érkezett jelentés.
Borítókép: Csaknem 16 ezer háztartás maradt fűtés nélkül a Harkivi régióban található Lozova elleni orosz támadás után (Forrás: X)
