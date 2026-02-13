A videót egy autóból rögzítették. A felvételen az látható, hogy a jármű elhalad több sorozó katona mellett, akik az út szélén állnak.
Fegyveres sorozók a családi otthonok előtt – újabb videó terjed Ukrajnából
A közösségi médiában jelent meg egy videó az ukrán toborzó katonákról. A Telegramon megosztott videón Krivij Rihben láthatóak egyenruhás toborzók, a poszt szerzője pedig azt kérdezi: miért viselnek automata fegyvereket a TCK tagjai.
A helyszínen egy fehér furgon is parkol. A felvételen a toborzók egy lakótelep közelében álltak meg, majd a lakóépületek irányába indultak.
Nem elszigetelt jelenségről van szó: hónapok óta kerülnek fel felvételek a közösségi médiába, amelyek szerint Ukrajnában kemény fellépéssel visznek el férfiakat a toborzó hatóság emberei. Egyik ilyen felvételen az látható, hogy több egyenruhás férfi megpróbál feltartóztatni egy futárt, aki láthatóan ellenáll. A felvételen egy nő is megjelenik, aki kiabál és heves mozdulatokkal próbál közbelépni.
Egy másikon sorozótisztek fegyvertelen civilre lőttek, méghozzá rendőrök jelenlétében.
Odesszában pedig nemrégiben a feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő mozgósított embereket próbálták kiszabadítani.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Újabb videó: Orbán Viktor kiiktatását követelik Zelenszkij emberei
Magyar Péter eközben a háború európai folytatóival tárgyal.
„A magyaroknak jól kell választaniuk”
Elárulta az amerikai elemző, kinek köszönhető, hogy Európa még nem áll háborúban.
Bóka János: A Tisza Párt Münchenben a brüsszeli háborús elvárásokhoz igazodik + videó
Teljesen világosak a brüsszeli elvárások, Magyarországot és Európát bele kell tolni az orosz–ukrán háborúba – fogalmazott a miniszter.
Már lassan meg sem lepődünk: az ukrán nagykövet egy követ fúj Magyar Péterrel
Sándor Fegyir a sajtónak arról beszélt, hogy érdemi kérdésekre a magyar választások után lesz lehetőség visszatérni.
