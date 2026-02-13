kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Fegyveres sorozók a családi otthonok előtt – újabb videó terjed Ukrajnából

A közösségi médiában jelent meg egy videó az ukrán toborzó katonákról. A Telegramon megosztott videón Krivij Rihben láthatóak egyenruhás toborzók, a poszt szerzője pedig azt kérdezi: miért viselnek automata fegyvereket a TCK tagjai.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 18:42
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Forrás: AFP)
A videót egy autóból rögzítették. A felvételen az látható, hogy a jármű elhalad több sorozó katona mellett, akik az út szélén állnak.

Videót osztottak meg a Telegramon. A poszt szerzője pedig azt kérdezi: miért viselnek automata fegyvereket a sorozók.
A helyszínen egy fehér furgon is parkol. A felvételen a toborzók egy lakótelep közelében álltak meg, majd a lakóépületek irányába indultak.

Nem elszigetelt jelenségről van szó: hónapok óta kerülnek fel felvételek a közösségi médiába, amelyek szerint Ukrajnában kemény fellépéssel visznek el férfiakat a toborzó hatóság emberei. Egyik ilyen felvételen az látható, hogy több egyenruhás férfi megpróbál feltartóztatni egy futárt, aki láthatóan ellenáll. A felvételen egy nő is megjelenik, aki kiabál és heves mozdulatokkal próbál közbelépni. 

Egy másikon sorozótisztek fegyvertelen civilre lőttek, méghozzá rendőrök jelenlétében.

Odesszában pedig nemrégiben a feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő mozgósított embereket próbálták kiszabadítani.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

