Újabb tűzeset Crans-Montanában: az újévi tragédia áldozatainak emlékhelye is lángra kapott

A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.
A Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el.
