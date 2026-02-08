Újabb tűzeset Crans-Montanában: az újévi tragédia áldozatainak emlékhelye is lángra kapott

A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.

A szilveszteri tűzeset következtében 41 ember életét vesztette. Fotó: AFP

A Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el.