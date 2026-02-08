áldozatSvájctűzeset

Újabb tűzeset Crans-Montanában: az újévi tragédia áldozatainak emlékhelye is lángra kapott

Tűz ütött ki vasárnap reggel Svájcban, a crans-montanai tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen – közölte a svájci rendőrség az X-en.

2026. 02. 08.
A crans-montanai Saint-Christophe-kápolna közelében felállított új emléksátorban, a szilveszteri, halálos tűzvész áldozataira emlékeznek (Fotó: AFP)
A tájékoztatás szerint a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.

A szilveszteri tűzeset következtében 41 ember életét vesztette
A szilveszteri tűzeset következtében 41 ember életét vesztette. Fotó: AFP

A Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el. 

A 41 halálos áldozat mellett mintegy 80 – részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal – sérültje is van. Utóbbiak közül több mint öt héttel a tragédia után még mindig a kórházak intenzív osztályain szorulnak ápolásra.

Mint arról korábban beszámoltunk, újév hajnalán tűz ütött ki a svájci Crans-Montana üdülőhelyen található Le Constellation bárban, ahol legalább 40 ember meghalt és 115-en megsérültek, sokan súlyosan. A tragédiát Guy Parmelin, Svájc elnöke az ország egyik legsúlyosabb katasztrófájaként jellemezte. A mentésben példátlan erővel vettek részt, miközben az áldozatok azonosítása a súlyos égési sérülések miatt még folyamatban van.

 

Borítókép: A crans-montanai Saint-Christophe-kápolna közelében felállított új emléksátorban, a szilveszteri, halálos tűzvész áldozataira emlékeznek (Fotó: AFP)

 

