A visszaesés oka, hogy Kuzmicseva szerint 2029-től csak a kísérleti akadémiai líceumok végzősei jelentkezhetnek majd egyetemre. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 15 ezer diák előtt nyílik meg a felsőoktatás kapuja. Összehasonlításképpen: 2025-ben mintegy kétszázezer fiatal felvételizett ukrán felsőoktatási intézményekbe, írja az Origo.
Radikálisan csökkenhet az ukrán felsőoktatásba felvettek száma 2029-től
Ukrajnában 2029-től várhatóan drámai mértékben visszaesik az egyetemekre jelentkezők száma – közölte Nadezsda Kuzmicseva oktatásügyi miniszterhelyettes egy online szakmai webináriumon. A visszaesés hátterében az oktatási rendszer átfogó átalakítása és a felvételi feltételek szigorítása áll.
A miniszterhelyettes szerint
ez azt fogja jelenteni, hogy nem a diákok versenyeznek az egyetemekért, hanem maguk az egyetemek versenyeznek ezekért a végzősökért
– fogalmazott.
Visszaesés: hogyan változik a képzés?
Az elképzelések szerint a kísérleti akadémiai líceumok tanulói hároméves, elmélyített felkészítésben részesülnek a továbbtanulás előtt. Ezt követően további három év alatt szerezhetnek majd alapképzéses (BA) diplomát az egyetemeken.
A mozgósítás elkerülése ellen is fellépnek
A változtatások nemcsak oktatáspolitikai, hanem biztonságpolitikai hátterűek is.
Januárban az ukrán hatóságok bejelentették, hogy szigorítják az egyetemi felvételi szabályokat, hogy minél kevesebb hallgató kerülhesse el a katonai mozgósítást a tanulmányaira hivatkozva.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán kormány olyan javaslaton dolgozik, amely megvonná a katonai szolgálat alóli halasztást azoktól a hadkötelesektől, akik 25 éves koruk után iratkoznak be felsőoktatási intézménybe.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A szakértők szerint a változások alapjaiban alakíthatják át az ukrán felsőoktatást: jóval kevesebb hallgató kerülhet be az egyetemekre, az intézmények közötti verseny élesedhet, és a felsőoktatás erősebben összekapcsolódhat az állam biztonsági prioritásaival.
A reformok végleges formája még alakul, de annyi már most látható, hogy 2029 után Ukrajna felsőoktatása egészen más képet mutathat, mint ma.
Borítókép: Nagyezsda Kuzmicseva ukrán oktatásügyi miniszterhelyettes (Forrás: Képernyőkép)
