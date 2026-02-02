Radikálisan csökkenhet az ukrán felsőoktatásba felvettek száma 2029-től

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán kormány olyan javaslaton dolgozik, amely megvonná a katonai szolgálat alóli halasztást azoktól a hadkötelesektől, akik 25 éves koruk után iratkoznak be felsőoktatási intézménybe.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A szakértők szerint a változások alapjaiban alakíthatják át az ukrán felsőoktatást: jóval kevesebb hallgató kerülhet be az egyetemekre, az intézmények közötti verseny élesedhet, és a felsőoktatás erősebben összekapcsolódhat az állam biztonsági prioritásaival.

A reformok végleges formája még alakul, de annyi már most látható, hogy 2029 után Ukrajna felsőoktatása egészen más képet mutathat, mint ma.