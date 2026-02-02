visszaesésUkrajnarendszeregyetemistafelsőoktatás

Radikálisan csökkenhet az ukrán felsőoktatásba felvettek száma 2029-től

Ukrajnában 2029-től várhatóan drámai mértékben visszaesik az egyetemekre jelentkezők száma – közölte Nadezsda Kuzmicseva oktatásügyi miniszterhelyettes egy online szakmai webináriumon. A visszaesés hátterében az oktatási rendszer átfogó átalakítása és a felvételi feltételek szigorítása áll.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 02. 18:48
Nagyezsda Kuzmicseva, ukrán oktatásügyi miniszterhelyettes Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A visszaesés oka, hogy Kuzmicseva szerint 2029-től csak a kísérleti akadémiai líceumok végzősei jelentkezhetnek majd egyetemre. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 15 ezer diák előtt nyílik meg a felsőoktatás kapuja. Összehasonlításképpen: 2025-ben mintegy kétszázezer fiatal felvételizett ukrán felsőoktatási intézményekbe, írja az Origo.

visszaesés
Egyetemisták egy kijevi diákszálló előtt. Fotó: NurPhoto/AFP/Danylo Antoniuk

A miniszterhelyettes szerint

ez azt fogja jelenteni, hogy nem a diákok versenyeznek az egyetemekért, hanem maguk az egyetemek versenyeznek ezekért a végzősökért

– fogalmazott.

 

Visszaesés: hogyan változik a képzés?

Az elképzelések szerint a kísérleti akadémiai líceumok tanulói hároméves, elmélyített felkészítésben részesülnek a továbbtanulás előtt. Ezt követően további három év alatt szerezhetnek majd alapképzéses (BA) diplomát az egyetemeken.

 

A mozgósítás elkerülése ellen is fellépnek

A változtatások nemcsak oktatáspolitikai, hanem biztonságpolitikai hátterűek is. 

Januárban az ukrán hatóságok bejelentették, hogy szigorítják az egyetemi felvételi szabályokat, hogy minél kevesebb hallgató kerülhesse el a katonai mozgósítást a tanulmányaira hivatkozva.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán kormány olyan javaslaton dolgozik, amely megvonná a katonai szolgálat alóli halasztást azoktól a hadkötelesektől, akik 25 éves koruk után iratkoznak be felsőoktatási intézménybe.

 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A szakértők szerint a változások alapjaiban alakíthatják át az ukrán felsőoktatást: jóval kevesebb hallgató kerülhet be az egyetemekre, az intézmények közötti verseny élesedhet, és a felsőoktatás erősebben összekapcsolódhat az állam biztonsági prioritásaival.

A reformok végleges formája még alakul, de annyi már most látható, hogy 2029 után Ukrajna felsőoktatása egészen más képet mutathat, mint ma.

 

Borítókép: Nagyezsda Kuzmicseva ukrán oktatásügyi miniszterhelyettes (Forrás: Képernyőkép) 

add-square Orosz–ukrán háború

Elhalasztották a tárgyalásokat, de megvan az új időpont

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu