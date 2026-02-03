Ma Ukrajna a pénzügyi támogatás 100 százalékát Európából kapja – jelentette ki Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédére reagálva, amely a davosi Világgazdasági Fórumon hangzott el. Barrot egy interjúban úgy fogalmazott, hogy több panaszt hallott Zelenszkijtől, mint hálát – íerta a Zn.ua. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kezdetben úgy volt, az ukrán elnök el se megy Davosba, végül elment panaszkodni.
Zelenszkij csak panaszkodni ment, pedig inkább hálálkodnia kellett volna + videó
Az európai vezetők hálátlannak nevezték Volodimir Zelenszkijt a davosi felszólalása miatt, amelyben az ukrán elnök kritikus hangot ütött meg az őket lassan négy éve támogató országokkal szemben. A francia külügyminiszter válaszul elmondta, hogy Ukrajna pénzügyi támogatásának száz százaléka Európából érkezik, mégis több panaszt, mint hálát hallott Zelenszkijtől. Az ukrán elnök később mentegetőzni kezdett.
Ma Ukrajna pénzügyi támogatásának 100 százaléka Európából érkezik. A hírszerzési és katonai támogatás döntő része szintén Európából jön
– mondta a külügyminiszter. Barott biztosított arról, hogy Ukrajna számíthat az európaiak rendíthetetlen támogatására. Arra a kérdésre, hogy mit szól Zelenszkij davosi beszédére, Barrot azt válaszolta:
kevesebb hálát, mint panaszt hallottam.
Az ukrán vezető bírálta európai szövetségeseit a közös európai hadsereg felkészítésének elhúzódása, az Egyesült Államoktól való függőség, valamint amiatt, mert figyelmen kívül hagyják az orosz olajszállító tankereket.
Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani kijelentette, hogy Zelenszkij nem túl hálás Európának, és emlékeztetett a szövetségesek által nyújtott tetemes támogatásokra. Eközben a brit hírszerzés volt vezetője, Richard Moore Zelenszkij beszédét őszintének és kellemetlennek nevezve.
Később az ukrán elnök magyarázkodott, hogy azért szólalt fel kritikus hangnemben a davosi csúcson az európai szövetségesekkel szemben, mert Ukrajnában kifogytak a légvédelmi rakétákból, ami az ukrán energetikai infrastruktúra kritikus állapotba kerüléséhez vezetett.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán energetikai infrastruktúra – a folyamatos orosz bombázás miatt – borzalmas állapotba került. Az extrém hideg telet sokan fűtés, áram és vezetékes víz nélkül kénytelenek túlélni.
