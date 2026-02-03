Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

Zelenszkij csak panaszkodni ment, pedig inkább hálálkodnia kellett volna + videó

Az európai vezetők hálátlannak nevezték Volodimir Zelenszkijt a davosi felszólalása miatt, amelyben az ukrán elnök kritikus hangot ütött meg az őket lassan négy éve támogató országokkal szemben. A francia külügyminiszter válaszul elmondta, hogy Ukrajna pénzügyi támogatásának száz százaléka Európából érkezik, mégis több panaszt, mint hálát hallott Zelenszkijtől. Az ukrán elnök később mentegetőzni kezdett.

2026. 02. 03. 10:10
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Ma Ukrajna a pénzügyi támogatás 100 százalékát Európából kapja – jelentette ki Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédére reagálva, amely a davosi Világgazdasági Fórumon hangzott el. Barrot egy interjúban úgy fogalmazott, hogy több panaszt hallott Zelenszkijtől, mint hálát – íerta a Zn.ua. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kezdetben úgy volt, az ukrán elnök el se megy Davosba, végül elment panaszkodni.

Az európai vezetők sorra reagálnak Zelenszkij davosi beszédére
Az európai vezetők sorra reagálnak Zelenszkij davosi beszédére
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Ma Ukrajna pénzügyi támogatásának 100 százaléka Európából érkezik. A hírszerzési és katonai támogatás döntő része szintén Európából jön

– mondta a külügyminiszter. Barott biztosított arról, hogy Ukrajna számíthat az európaiak rendíthetetlen támogatására. Arra a kérdésre, hogy mit szól Zelenszkij davosi beszédére, Barrot azt válaszolta: 

kevesebb hálát, mint panaszt hallottam.

Az ukrán vezető bírálta európai szövetségeseit a közös európai hadsereg felkészítésének elhúzódása, az Egyesült Államoktól való függőség, valamint amiatt, mert figyelmen kívül hagyják az orosz olajszállító tankereket.

Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani kijelentette, hogy Zelenszkij nem túl hálás Európának, és emlékeztetett a szövetségesek által nyújtott tetemes támogatásokra. Eközben a brit hírszerzés volt vezetője, Richard Moore Zelenszkij beszédét őszintének és kellemetlennek nevezve. 

Később az ukrán elnök magyarázkodott, hogy azért szólalt fel kritikus hangnemben a davosi csúcson az európai szövetségesekkel szemben, mert Ukrajnában kifogytak a légvédelmi rakétákból, ami az ukrán energetikai infrastruktúra kritikus állapotba kerüléséhez vezetett. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán energetikai infrastruktúra – a folyamatos orosz bombázás miatt – borzalmas állapotba került. Az extrém hideg telet sokan fűtés, áram és vezetékes víz nélkül kénytelenek túlélni. 

Ukrajna-párti tüntetés lesz Budapesten

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján, február 22-én több, Ukrajnát támogató demonstrációt is tartanak Budapesten. Az egyik tüntetést magyarországi ukrán civil szervezetek hirdették meg, amik már korábban is bele akartak szólni a magyar belpolitikába. Nem ez lesz az első ilyen megmozdulás: januárban is utcára vonult a magyarországi ukrán közösség. 

Magyarországon elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború további finanszírozását. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy kormányzati lépések nem tarthatók fenn társadalmi támogatás nélkül, ezért a magyar emberek véleményére és jóváhagyására is szükség van.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

