Zelenszkij csak panaszkodni ment, pedig inkább hálálkodnia kellett volna + videó

Az ukrán vezető bírálta európai szövetségeseit a közös európai hadsereg felkészítésének elhúzódása, az Egyesült Államoktól való függőség, valamint amiatt, mert figyelmen kívül hagyják az orosz olajszállító tankereket.

Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani kijelentette, hogy Zelenszkij nem túl hálás Európának, és emlékeztetett a szövetségesek által nyújtott tetemes támogatásokra. Eközben a brit hírszerzés volt vezetője, Richard Moore Zelenszkij beszédét őszintének és kellemetlennek nevezve.

Később az ukrán elnök magyarázkodott, hogy azért szólalt fel kritikus hangnemben a davosi csúcson az európai szövetségesekkel szemben, mert Ukrajnában kifogytak a légvédelmi rakétákból, ami az ukrán energetikai infrastruktúra kritikus állapotba kerüléséhez vezetett.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán energetikai infrastruktúra – a folyamatos orosz bombázás miatt – borzalmas állapotba került. Az extrém hideg telet sokan fűtés, áram és vezetékes víz nélkül kénytelenek túlélni.

Ukrajna-párti tüntetés lesz Budapesten

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján, február 22-én több, Ukrajnát támogató demonstrációt is tartanak Budapesten. Az egyik tüntetést magyarországi ukrán civil szervezetek hirdették meg, amik már korábban is bele akartak szólni a magyar belpolitikába. Nem ez lesz az első ilyen megmozdulás: januárban is utcára vonult a magyarországi ukrán közösség.