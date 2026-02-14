Zelenszkij Európáért aggódik

Zelenszkij hozzátette, hogy az ukránok igyekeznek teljes mértékben bevonni Európát a tárgyalási folyamatba, hogy Európa érdekeit is figyelembe vegyék. – Ukrajna mindent, valóban mindent megtesz azért, hogy ezek a tárgyalások sikeresek legyenek. Részt vettünk ebben a folyamatban, és folyamatos kapcsolatban állunk Steve Witkoff-fal, Jared Kushnerrel és mindenkivel, akit Trump elnök kijelöl – hangsúlyozta.

Zelenszkij kijelentette: meggyőződése, hogy ha Európa az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Ukrajnával együtt ülne a tárgyalóasztalnál, akkor nagyobb esély lenne a háború lezárására.

– Úgy gondolom, hogy minél egyértelműbb a nyomás Putyinon, annál egyértelműbbek lesznek a tárgyalások, amelyeken mindannyian részt veszünk – mondta.

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának, Ukrajna azonban 20-30 évre szóló garanciákat szeretne. Zelenszkij közölte, hogy az oroszok mintegy hétezer ukrán hadifoglyot tartanak fogva, Ukrajna pedig több mint négyezer oroszt, és készen áll a mindenkit mindenkiért elv szerinti fogolycserére, ha Oroszország is hajlandó rá. Zelenszkij felvetette, hogy az oroszok talán azért cserélték le delegációjuk vezetőjét meglepetésre a genfi tárgyalások előtt, mert el akarják halasztani a döntéshozatalt.