Zelenszkij Európáért aggódik

Az amerikai fél arról beszélt, hogy az ukrajnai háború nem zárul majd hagyományos értelemben vett vereséggel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben hibának tartja, hogy Európa nincs jelen a háború lezárását célzó tárgyalásokon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 20:56
Volodimir Zelenszkij Fotó: KAY NIETFELD Forrás: DPA
– Az amerikaiak gyakran visszatérnek az engedmények kérdéséhez, és ezek az engedmények túl gyakran kizárólag Ukrajna, nem pedig Oroszország kontextusában kerülnek szóba. Európa gyakorlatilag nincs jelen az asztalnál. Véleményem szerint ez nagy hiba – fejtette ki Zelenszkij szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián.

Bavarian State Premier Markus Soeder (R) looks on as Ukrainian President Volodymyr Zelensky signs the guest book at the Munich Residence palace, prior to the traditional dinner on the occasion of the Munich Security Conference (MSC), on February 14, 2026 in Munich, southern Germany. (Photo by Michaela STACHE / AFP) Zelenszkij
Zelenszkij hibának tartja, hogy Európa nincs jelen a háború lezárását célzó tárgyalásokon
Fotó: AFP

Az elnök szavai szerint az oroszok a tárgyalásokon gyakran beszélnek „valamiféle anchorage-i szellemről”, és „csak találgathatjuk, mit értenek valójában alatta”. Mint ismert, az alaszkai Anchorage-ban találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, és Moszkva szerint ott megállapodtak az ukrajnai háború lezárásának alapelveiről.

Zelenszkij hozzátette, hogy az ukránok igyekeznek teljes mértékben bevonni Európát a tárgyalási folyamatba, hogy Európa érdekeit is figyelembe vegyék. – Ukrajna mindent, valóban mindent megtesz azért, hogy ezek a tárgyalások sikeresek legyenek. Részt vettünk ebben a folyamatban, és folyamatos kapcsolatban állunk Steve Witkoff-fal, Jared Kushnerrel és mindenkivel, akit Trump elnök kijelöl – hangsúlyozta.

Zelenszkij kijelentette: meggyőződése, hogy ha Európa az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Ukrajnával együtt ülne a tárgyalóasztalnál, akkor nagyobb esély lenne a háború lezárására.

– Úgy gondolom, hogy minél egyértelműbb a nyomás Putyinon, annál egyértelműbbek lesznek a tárgyalások, amelyeken mindannyian részt veszünk – mondta.

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának, Ukrajna azonban 20-30 évre szóló garanciákat szeretne. Zelenszkij  közölte, hogy az oroszok mintegy hétezer ukrán hadifoglyot tartanak fogva, Ukrajna pedig több mint négyezer oroszt, és készen áll a mindenkit mindenkiért elv szerinti fogolycserére, ha Oroszország is hajlandó rá. Zelenszkij felvetette, hogy az oroszok talán azért cserélték le delegációjuk vezetőjét meglepetésre a genfi tárgyalások előtt, mert el akarják halasztani a döntéshozatalt.

Arról is beszélt, hogy egy rakétatámadásban megsemmisült Ukrajna egyik Flamingo rakétagyártó üzeme – írja a TASZSZ orosz hírügynökség. – Nincs belőlük sok. Egy nagy gyártósor megsemmisült egy rakétatámadás következtében – mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy Ukrajnának sikerült-e a tervek szerint újraindítania a Flamingo rakéták gyártását. Zelenszkij hozzátette, hogy azért tud erről beszélni, mert az incidens már korábban történt.

Az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások Donyeck megye azon ötödének birtoklása körüli kérdésre szűkültek, amely jelenleg nincs orosz felügyelet alatt – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton. 

US Secretary of State Marco Rubio walks to a meeting of G7 foreign ministers on the sidelines of the 62nd Munich Security Conference (MSC) on February 14, 2026 in Munich, southern Germany. Heads of state and government as well as foreign and defence ministers from all over the world are expected to attend the security policy talks from February 13 to 15, 2026. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP)
Fotó: AFP

Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencián a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban kifejtette, hogy a terület feladása Ukrajna számára nyilvánvaló okokból kemény engedmény lenne mind taktikai, mind politikai nézőpontból.

Folytatni fogjuk azon módozatok feltárását, amelyek láthatóvá teszik, van-e olyan megoldás erre a kivételes problémára, ami elfogadható Ukrajna számára, és amit Oroszország is elfogad

– fogalmazott a külügyminiszter. Megismételte, hogy bár a kudarc sem kizárt, az Egyesült Államok mindent megtesz majd annak érdekében, hogy feltárják, tető alá hozható-e megállapodás a háborúban álló két fél között.

Megállapította, hogy az ukrajnai háború nem zárul majd hagyományos értelemben vett vereséggel, ismét rámutatva arra, hogy Oroszország hetente 7-8 ezer katonát veszít, míg Ukrajnában hatalmas az infrastruktúrában esett kár, aminek újjáépítése évekbe telik és dollármilliárdokba kerül majd.

Marco Rubio egyben elismerően beszélt arról a munkáról, amit a béketárgyalások érdekében Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja végez, Jared Kushner társaságában. A két diplomata vezeti az amerikai delegációt a kedden folytatódó háromoldalú tárgyaláson, majd azt követően már az Iránnal tervezett közvetlen tárgyalásokra készülnek – jelezte a külügyminiszter.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

