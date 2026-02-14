Zelenszkij Európáért aggódik

– Az amerikaiak gyakran visszatérnek az engedmények kérdéséhez, és ezek az engedmények túl gyakran kizárólag Ukrajna, nem pedig Oroszország kontextusában kerülnek szóba. Európa gyakorlatilag nincs jelen az asztalnál. Véleményem szerint ez nagy hiba – fejtette ki Zelenszkij szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián.
Az elnök szavai szerint az oroszok a tárgyalásokon gyakran beszélnek „valamiféle anchorage-i szellemről”, és „csak találgathatjuk, mit értenek valójában alatta”. Mint ismert, az alaszkai Anchorage-ban találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, és Moszkva szerint ott megállapodtak az ukrajnai háború lezárásának alapelveiről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!