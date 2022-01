Zuhanyrózsaeső és tanganyikai termékenységi szobor

Az eredeti darabot 1917-ben mutatták be a Vígszínházban, később már Párizsban is játszották. A történet a XX. század elején játszódik, amikor is Cecile (Cecília) beleszeret vőlegénye legjobb barátjába. A szerelmi háromszög aztán egyre csak bonyolódik, csavarok és félreértések teszik mind izgalmasabbá a szituációt. A 2021-ben készült tévéfilmet Pacskovszky József rendezte, a főbb szerepeket Zsigmond Emőke, Száraz Dénes, Fekete Ernő, Schmied Zoltán és Sodró Eliza alakítja.

A Kék róka látványvilága többrétegű, a kék szín számos alkalommal és kivitelben megjelenik. Láthatóak archív felvételek terekről, autókról, vonatbelsőről, öltözetekről a ‘30-as évek Budapestjéről. Ezek romantikus hatást keltenek, ugyanakkor már modernek is. A beillesztett stock-videókat CGI-jal alakították át a korszaknak megfelelően, a különböző trükkök pedig egyfajta meseszerűséget kölcsönöztek a képeknek.

Már a forgatás is izgalmasnak bizonyult – árulta el a film rendezője. A Cecíliát és Sándort alakító két színész, Zsigmond Emőke és Száraz Dénes a borospincében játszódó szerelmi jelenet során olyannyira szenvedélyesnek bizonyultak, hogy a jelenetet a filmből végül kihagyták. „A színészek olyan jól teljesítették a kérésünket, hogy már a forgatáson éreztük, ez túl sok lehet, talán a film el sem bírja, így kértünk egy szolidabb kivitelezést is, hogy tudjunk választani” – mondja Pacskovszky József.

Említhetjük ugyanakkor azt a részt is, amikor Cecíliát kis híján elüti egy autó. A jelenetre kaszkadőrök készültek, de a két főszereplő maga szerette volna megpróbálni, amire a rendező rábólintott. Végül annyira hitelesre sikerült, hogy a kaszkadőrökre nem is volt szükség. Az izgalom mellett a humor sem maradt ki a forgatásból, sem a filmbéli jelenetekből; többször előbukkan például egy tanganyikai termékenységi szobor, amelynek hímtagja azonban nem állt megfelelően, ezért a forgatást megelőzően vágni, ragasztani kellett, mondhatni némi „operáción esett át”.

Koccintás a csopaki villában Fotó: Megafilm

Zsigmond Emőke egyik kedvenc jelenete, amikor autóval mennek Dénessel a klubjába. „Elképesztő élmény volt leforgatni: egy hangárban vettük fel. A korabeli autót ketten rugóztatták, hogy úgy tűnjön, mintha menne, az ablaktörlőn damilt húztak át, hogy mozgatható legyen, a kocsi mellett lámpákat forgattak, imitálva a közvilágítást, az eső pedig zuhanyrózsából esett. Annyira csodálatos és izgalmas volt” – meséli a színésznő.

További érdekesség, hogy a Sztárek Andreát kísérő zenész a való életben is zongorista, Cseke Gábornak hívják. A repülő, amivel Cecília és a Schmied Zoltán által alakított Trill báró utazik, egy rendkívül könnyű, épített szerkezet, amellyel tulajdonosa átszelte Olaszországot is. A csopaki villa gazdája pedig annyira élvezte a forgatást, hogy alig akarta elengedni a stábot.

Borítókép: Sztárek Andrea és a zongorista (Fotó: Megafilm)