Nagy-magyarországi emlékhelyek, történetek Szent Lászlótól Keresztes Sándorig

Okos Márton már gyerekkorától kezdve közel érezte magához a lengyeleket. Így Lengyelország, valamint szűkebb hazája, Erdély iránti rajongásából született meg az Erdélyi lengyel emlékhelyek, történetek című könyv, amely magánkiadásban, a Báthory–Bem Hagyományőrző Egyesület támogatásával jelent meg. Jerzy Snopek, Lengyelország magyarországi nagykövete a kötet előszavában azt írja: a könyv lengyel emlékhelyekről szól, amelyek igen nagy számban vannak jelen Erdélyben, valamint azok kultiválásáról, a nemzeti ünnepek és évfordulók megünnepléséről, amelyekben Okos Márton évek óta kiemelkedő szerepet játszik. Hiszen több, nemrégiben bemutatott műemléket, emléktáblát, sírkövet neki köszönhetünk. Ebben a szellemben működik az általa alapított Báthory–Bem Hagyományőrző Egyesület.

A könyvbemutatón virtuális kirándulást tettünk Erdélybe a szerzővel, aki kivetített fotográfiák, festmények, dokumentumok segítségével mutatta be az erdélyi lengyel emlékhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó érdekes személyeket, történeteket. Mint közismert, a magyarok és a lengyelek történelmi kapcsolata, barátsága évezredes.

Kezdete a legenda szerint a kereszténység felvétele és a két királyi ház, az Árpád-ház és a Piast-dinasztia kialakulásához kötődik. Később a lengyelek a trónért küzdő nagy európai királyi dinasztiák helyett egy erdélyi magyart választanak királyuknak Báthory István személyében.

Okos Márton szerint, ahogy a magyar történelmet sem lehet megírni Erdély nélkül, a magyar–lengyel barátság története is torzó, ha kivesszük belőle Erdélyt. A két nemzet barátságát bizonyítja az is, hogy a legzivatarosabb XX. századot is kiállta a maga két pusztító világháborújával – mutatott rá.

A szerző felvázolta a Piast- és a Jagelló-korszak lengyel–magyar dinasztikus kapcsolatait, kezdve Merész Boleszláv Bezprym fiával, akinek a csodás magyar város, Veszprém valószínűleg a nevét köszönheti. De részletesen bemutatta a korábbi lengyel–magyar történelem közös hőseit és kultuszait, a régmúlt szinte mitikus ­alakjait: Szent Kingát és Szent Lászlót. Továbbá közelebb hozta Báthory István személyét, valamint a XIX. és a XX. század hőseit, Bem Józseftől Jerzy Popieluszkón át II. János Pál pápáig, illetve Teleki Pál miniszterelnöktől Keresztes Sándor vatikáni nagykövetig.

– Az Erdélyi lengyel emlékhelyek, történetek című mű hiánypótló jelleggel bír, hiszen a lengyel–magyar barátság kevésbé ismert erdélyi szálát domborítja ki a régmúlt és legújabb kori történelem tekintetében

– mondta Joanna Urbanska, a Lengyel Intézet igazgatója. Okos Márton könyve emellett azért különösen értékes, mert sorra veszi az erdélyi lengyel történelmi emlékhelyeket és beavat azok rejtelmeibe: emlékművekről, emléktáblákról, kopjafákról, templomokról és iskolákról olvashatunk izgalmas történeteket. – Bízom benne, hogy könyvem felhívja a figyelmet Erdély lengyel vonatkozású emlékhelyei­re, történeteire. Reménykedem, hogy a jövőben még több emlék kerül napvilágra, illetve emlékjel kerül a még jelöletlen történelmi helyszínekre is – zárta gondolatait Okos Márton.

Az esten közreműködött Fábián Zoltán zenész, aki Báthory István szülőföldjéhez kötődő szilágysági dalait és egyéb szerzeményeit adta elő.

Borítókép: Okos Márton (Fotó: Havran Zoltán)