Hazánkban készült az Oscar-díjas Dűne

Lapunk megkeresésére Kollarik Tamás filmes szakember, egyetemi oktató elmagyarázta, milyen módon támogatta Magyarország a Dűne létrejöttét.

– A magyar állam többfajta módon és széleskörűen támogat kortárs magyar filmalkotásokat, de fejleszti az audiovizuális szórakoztatóipart és azon belül a filmipart is

– fejtegette lapunknak a filmjogász. Hozzátette, hogy létezik közvetlen támogatási mód, amely pályázati úton, elsősorban a Nemzeti Filmintézetnél található, de mindezt kiegészíti egy nemzetközi produkcióknak is elérhető finanszírozás, a közvetett támogatás is. A Dűne közvetett támogatásban részesült, amely a filmtörvény alapján már több mint egy évtizede működik Magyarországon. A szakember elmondta azt is, hogy

az Orbán-kormány alatt a közvetett támogatás folyamatosan emelkedett, 20, 25 majd 30 százalékra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a filmkészítés során minden hazánkban elköltött száz forinthoz a magyar állam hozzáad harminc forintot. A filmiroda nyilvános adatai szerint a Dűne kapcsán kiadott közvetett támogatás összesen 8,651 milliárd forint volt.



Kollarik Tamás kifejtette:

– Mind az Európai Bizottság, mind a magyar szakemberek által bizonyított és kiszámolt, hogy a filmiparba fektetett támogatásnak erős multiplikátor hatása van: 1,6-3,1 szeres szorzóval jelenik meg, térül meg a nemzetgazdaságunk számára minden befektetett forint. A magyar kormány nemzetközi hírű, elismert és átgondolt fejlesztést visz végbe, mert nemcsak a támogatási rendszer jogi és pénzügyi feltételeit teremti meg, hanem az infrastruktúrát, a filmstúdiókat is fejleszti. A magyar filmes szakemberek világhírűek, de a fejlesztési terv része, hogy versenyképes tudása legyen a magyar filmeseknek, ezért remek képzési programok működnek, akár a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen is. Mindezeknek együtt köszönhető, hogy egyre többen kapcsolódhatnak be a filmiparba, egyre több munkahelyet teremt az átgondolt kormányzati támogatással ez az ágazat.

Borítókép: Sipos Zsuzsanna a Dűne díszletberendezője és Patrice Vermette látványtervező (Fotó: Getty Images)