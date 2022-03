Kiütéses győzelem az Oscar-díj átadóján

A floridai Miamiban, a magyar Ferdinandy György és a kubai María Teresa Reyes író- és műfordítóházaspár otthonában, egy percig megfagyott a levegő. Pedig sem a nyugati magyar emigráció képviselője, sem a felesége sem nézte már e sorok írójával a közvetítést. „Majd akkor nézem végig, ha a Nobel-díjkiosztónak is ilyen nagy felhajtást csinálnak!” – jelentette ki az író még a Grammy-díjas amerikai popsztár, Beyoncé – valóban értékes és ízléses koreográfiájú – nyitóelőadása közben, majd ahogy neje megjósolta, a mintegy négyórás tévéshow negyvenedik percében, elvonult a hálószobájába. Az emeleten tévét néző feleség reakcióját azonban lehetett hallani, csakúgy, mint a szomszédos épületekből átáramló döbbenetet. Perceken belül a két sztár neve lett a leggyorsabban pörgő hívószó az interneten, felrobbant a közösségi média és néhány leleményes néző azonnal kiposztolta, hogy a japán közvetítésben nem sípolták ki Smith kemény szavait.



A rövid közjáték sokat elmond arról, hogy a díjátadót ezúttal is a szándékolt és az élet hozta allűrök, a társadalmi és politikai üzenet határozta meg. Pedig volt mit ünnepelni: a legjobb filmnek járó Oscar-díjat a CODA című szívmelengető dráma – A Bélier család című francia közönségkedvenc amerikai remake-je – nyerte. (A filmet az Apple TV streaming-szolgáltató gyártotta, a kategóriában streaming-gyártású film korábban még nem volt díjazott.) Rendezője, az édesapja révén félig magyar Sian Heder néhány perccel korábban már járt a világ legismertebb porondján: a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat is átvehette. Igaz, a legtöbb aranyszobrocskát mégiscsak a Dűne, a francia-kanadai Denis Villeneuve sci-fije vihette haza, amelyet a legjobb eredeti filmzene (Hans Zimmer), a legjobb operatőr (Greig Fraser), a legjobb vágás (Joe Walker), a legjobb vizuális effektek és a legjobb smink és haj mellett a legjobb látványért is elismertek. Utóbbi a magyar Sipos Zsuzsannát és alkotótársát, Patrice Vermette-et illette. „Köszönöm!” – így zárta beszédét a kelet-európai akcentussal beszélő magyar díjazott, miközben a kamera az édesanyját mutatta. (A ’21-es év egyik legtöbb bevételt produkáló filmjét részben Budapest forgatták.) Idén azonban nyolc különböző kategóriának – az említettnek is – nem élő adásban hirdették ki a győztesét és adták át az elismerést; a döntés megosztotta a szakmát.