Fiatal színészek királyi szerepben

– Kezdettől fogva befogadtak – vette át a szót Bánföldi Szilárd. – Jó az össz­hang, nagyon családias a színház, és szakmailag is minőségi produk­ciók születnek. Az idősebb kollégákhoz szakmai kérdésekkel is fordulhatunk.

A darab rendezője Csiszár Imre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező, érdemes és kiváló művész. A fiatal színészek szívesen válaszoltak a kérdésre, hogy milyen volt a próba a klasszikus értékeket valló rendezővel.

– Nagyon vártam, hogy dolgozhassam vele – mondta határozottan Kazári András. – Csiszár Imréről tudni kell, hogy nagyon keménykezű rendező, pontosan tudja, mit akar. Határozottan értésünkre adja, hogy mit szeretne látni. Az egész próbafolyamat során nem lehetett tőle olyat kérdezni, amire ne tudná a választ. Ez ad egyfajta biztonságérzetet a munkában, hogy van egy olyan hajóskapitány, aki tudja, mit akar. A másik, ami nagyon tetszett, hogy nem formailag akar megteremteni mindent. Bármit hozhatunk ötletként, csak a szituációban igaz legyen. Mindig a jelenetek igazságát és emberségét keresi. Rengeteget tanultam tőle –mondta.



Bánföldi Szilárd V. László szerepében Fotó: Újszínház

Bánföldi Szilárd már dolgozott a rendezővel Zilahy Lajos Fatornyok című színművében. – Most is éles irányokat adott abban, hogy el tudjak indulni az úton – árulta el a művész. – Határozottan meg tudja fogalmazni, amit látni szeretne, és ahogyan ezek a figurák működnek és viszonyulnak egymáshoz és a nagyvilághoz. Érzékletesen le tudta bontani és megértette velem az irányokat. Részletesen analizált, ami nagyon fontos szempont. Azzal nagyon tudok azonosulni, ha ilyen részletesen elemezzük a szerep szándékait, motivációját – sorolta a színész.

Bánföldi Szilárd kiválóan játssza a gyermekkirály gyenge, manipulálható, együgyű alakját, hedonista életvitelét. – Nagyszerűen éreztem magam a szerepben, mert sok munka volt benne. Szeretem az ilyen helyzeteket, amelyek kiszakítanak a komfortzónámból. Ez a legszebb talán ebben a hivatásban, hogy egymástól nagyon különböző karaktereket tudunk megformálni. Azt keresem a szerepekben, aki én is vagyok. Lehet, hogy valamelyiknél nagyon mélyre kell nyúlni, pél­dául ­­V. László esetében. Távol áll tőlem, hogy egy nagyon dacos gyereket kell megjeleníteni, aki hisztis és felelősségmentesen éli az életét. Döntenek helyette, ő mondja ki a végszót, de azt is a szájába adják. Csak az alkohol és a nők mámorában él. Számomra nagyon izgalmas eljátszani a gyermekkirály eleve szétcsúszott, instabil személyiségét, aki teljesen elveszíti önmagát és egyetlen bizalmasát. Nem pozitív szerep, és ez különösen tetszik, mert szakmailag tapasztalatot jelent – mondta mosolyogva. A szintén kamaszkorú Mátyás

V. Lászlóval szemben művelt és határozott, ám túlzottan heves természete és szexuális vágyai miatt láthatóan még nem érett meg a királyi trónra. – Nem játszottam még történelmi darabban, nagy élmény – mondta Kazári András. – Féltem tőle, féltem a klasszikus szövegtől, de szeretem csinálni. A rendezőnek kifejezett koncepciója volt, hogy a gyerek Mátyást kell eljátszanom. Hunyadi Mátyásról leginkább az igazságos uralkodó szerepé­ben emlékezik meg a közvélemény. A bennünk élő Mátyás-kép itt nem volt használható, így a saját kamaszkoromból merítettem a megformálásában. Ezért volt számomra izgalmas eljátszani a heves Mátyást, aki felfigyel a női test szépségére és vágyik az erotikára – összegezte a színész.

Borítókép: Gregor Bernadett és Kazári András a darab egyik jelenetében (Fotó: Újszínház)