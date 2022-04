Színház a színházban és a valóság

Kazynskit, a direktort a teátrum igazgatója, Nemcsák Károly alakítja. – Nagyon jó egy társulat életével foglalkozni – avatott be Nemcsák Károly.

– Először a regényt ismertem meg, aztán láttam is a Katona József Színház előadását a 80-as években, sőt játszottam a gubernátor szerepét Sopronban.

Sokan felületesen ítélik meg a munkánkat. Azt gondolják, megtanuljuk a szerepet és elmondjuk valahogy. Egy színdarab színpadra állítása egy sokkal bonyolultabb feladat.

Az is nehezíti az életünket, hogy ki milyen alkat. Tele vagyunk feszültséggel, belefáradunk egy helyzetbe, nem merünk mozdulni. Ez a mi életünkről szól, hogy miként éljük a hétköznapjainkat. Nagyon fontos, hogy meg tudjunk újulni. Lehet, hogy adott esetben nagy segítség a társulatnak, ha egy olyan egyéniség jön a rendszerünkbe, aki az állóvizet megmozgatja. Ez a darab erről is szól, hogy jön egy karizmatikus egyéniség, belekerül a megfásult, elfáradt társulat életébe, akik napi gondokkal küszködnek. Mindegyik színház küszködik napi gondokkal. Érdekes, hogy ja­nuár végén akartuk bemutatni, de a járvány közbeszólt. Akkor nem volt háború körülöttünk, most egyszerre aktuális lett sajnos – sorolta a színművész.

Szinte magától értetődött a kérdés, mennyire adja magát a József Attila Színház igazgatója a színházigazgatói szerepben?

Nem tudok másból dolgozni, csak magamból. Tudom a napi gondokat. Engem is megvisel a pénztelenség, az újraindítás. Én is vehemens alkat vagyok, mint Kazynski, de a helyzet dönti el, mikor hogy lehet viselkedni

– összegezte Nemcsák Károly.

A további szerepekben Zöld Csaba, Pikali Gerda, Horváth Sebestyén Sándor, Szabó Gabi, Kovalik Ágnes, Lábodi Ádám, Fekete Gábor, Quintus Konrád, Fila Balázs, Chajnóczki Balázs, Jónás Andrea, Ujréti László, Vándor Éva, Újvári Zoltán, Kaszás Géza, Kiss Gábor, Brunczlik Péter és Molnár Zsuzsanna látható. A díszletet és a jelmezeket Vereckei Rita tervezte, dramaturg Szokolai Brigitta.

Borítókép: Benedek Miklós és Lábodi Ádám (Fotó: Havran Zoltán)