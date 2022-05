Készül a Semmelweis- és a Bölöni-film

Vecsei H. Miklós és Nagy Katica főszereplésével fordulatos, romantikus történelmi filmet rendez Koltai Lajos „az anyák megmentőjéről”, a világhírű Semmelweis Ignácról és koráról. A láthatatlan gyilkos címmel készülő nagyívű alkotás gyártására 2,26 milliárd forint támogatást szavazott meg a Nemzeti Filmintézet filmszakmai döntőbizottsága.

A mintegy 120 fős stábbal készülő mozifilm forgatása júliusban kezdődik és a filmet jövőre láthatja a közönség.

A láthatatlan gyilkos története 1847-ben, a forradalmat megelőző hangulatban kezdődik, a kort a reakció és a reformerek közötti küzdelem határozza meg, a bécsi szülészeti klinikán is. Az ifjú Semmelweis Ignác tanársegéd egyszerre veszi fel a harcot a szülő nők láthatatlan gyilkosával és a konzervatív főnökei vaskalapos nézeteivel. Megszállottan kutat a gyermekágyi lázat kiváltó rejtélyes kórokozó után, amelyben segíti őt egy fiatal osztrák nővér. Az izgalmas nyomozás egyre közelebb hozza őket egymáshoz. A szenzációs felismerés azonban még nem jelent végső győzelmet: Semmelweisnek le kell győznie főnökei ellenállását is.

Semmelweis úgy érzi, hogy a sors kiválasztottjaként az ő dolga, hogy megtalálja a láthatatlan ellenséget – a gyermekágyi láz okozóját.

Minden támadás és intrika ellenére halad az útján, megszállott és megalkuvást nem ismerő személyisége vezeti. A kórház vezetése mindent megtesz, hogy Semmelweis útját megkérdőjelezze és keresztezze. Az igazi tehetség, aki megtalálta ösvényét, megy az útján, néha indulattól vezérelve. Semmelweis Ignác magatartás példáját kívánjuk továbbítani a nézőknek.

A szenvedély, a kitartás és a következetesség sodró erejű filmjét szeretnénk elkészíteni – nagyszerű színészeket találtunk hozzá.

A sors különös fintora, hogy mai világunk, 2020 óta ismét egy ilyen láthatatlan ellenséggel vívja csatáját” – olvasható Koltai Lajos nyilatkozata az NFI lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A láthatatlan gyilkos Maruszki Balázs és Kormos Anett forgatókönyvéből készül, producere Lajos Tamás és Vida József.

Minden idők egyik legsikeresebb magyar labdarúgója és Románia egyik legnagyobb sportcsillaga, Bölöni László még sehol sem publikált önéletrajzát felhasználva, a filmintézet 96,1 millió forintos gyártási támogatásával forog júliustól a Bölöni László – Egy legenda története című dokumentumfilm.

A Bölöni-film a labdarúgás univerzális nyelve segítségével egy mindenhol érthető európai történet mesél el, miközben egy összetett közép-európai sorsot is bemutat. A film Kollarik Tamás ötlete, Szabó Attila rendező és Kollarik Tamás forgatókönyve alapján készül, Szöllősi György szakértővel együttműködésben, producere Novák Tamás.

Amikor valóság a mese: a nehéz sorsú székely fiú, aki a román kirakatcsapat, a Steaua Bukarest és a román válogatott csapatkapitánya, majd szövetségi kapitánya lesz. Az alkotók bemutatják Bölöni László életútját, miközben hihetetlen utazásra visznek térben és időben: Székelyföldről Bukarestbe, a kommunista Romániából Nyugat-Európába és a falusi pályáról a Bajnokcsapatok Európa Kupájának – a mai Bajnokok Ligája elődje – döntőjébe.

Bölöni László mellett megszólalnak a román futball csillagai, a magyar pályatársak és európai legendák.

Cristiano Ronaldo és Jenei Imre mellett Valentin Ceausescu, a román kommunista diktátor Nicolae Ceausescu fia is megjelenik a látványos, sok archív anyaggal dolgozó, soha nem publikált anyagokat is bemutató dokumentumfilmben.

„Nem klasszikus sportfilmet készítünk, ugyan a film Bölöni László életén vezet végig, de közben az éppen aktuális társadalmi, politikai tér is kirajzolódik, így mindazok számára is átélhetővé és élvezhetővé válik a történet, akik nem vonzódnak a labdarúgáshoz. Az egykori román válogatott futballcsillag karrierje lenyűgöző, hiszen mint labdarúgó, majd később edzői pályafutása során több európai klubot, várost, országot járunk be, megszólalóink világhírű játékosok és közéleti szereplők lesznek.

Bölöni László ugyanakkor nemcsak sportolóként, de emberként is példaértékű, hisz úgy vált Románia egyik legnagyobb labdarúgójává, hogy közben mindvégig megmaradt magyarnak.

Személye és életútja mindmáig egy olyan kapocs, amely összeköti a két nemzetet” – állnak az NFI közleményében Szabó Attila gondolatai.

Borítókép: Vecsei H. Miklós (Forrás: Film Positive)