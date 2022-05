Összművészeti gyerektábor újra a csodás múlttal és értékekkel bíró Kapolcson

Majd bemutatták A Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális főváros keretén belül, Márta István vezetésével elkezdett Az Eger-víz patakművészeti őrség 13 településen a Balaton északi partján című különleges projektet is.

A Balaton-felvidék és a Déli-Bakony egyik csodálatos természeti értéke a Nagyvázsonyban eredő és Szigligetnél a Balatonba folyó, 32 kilométer hosszú Eger-víz. A táj kultúrájához tartozik a „vízmenti” történelem: az egykori római hadiút, várak, monostorok, tanúhegyek és persze a vízimalmok. A különleges kulturális és tájvigyázó program célja a településeket érintő élővíz népszerűsítése a művészet, a tudomány és a közösségi összefogás különböző lehetőségeit használva és a kultúrtáj óvása, megőrzése a jövő generációi részére. A projektben részt vevő 13 település segítségével elkezdődik a mikrorégió értékfeltárása is. Márta István hangsúlyozta a projekt mintaértékét, és hozzátette, hogy a vízre való figyelem felkeltés mellett a helyi értékek is előtérbe kerülnek. Ez az év az előkészítés, az egyeztetések ideje, hosszabb távon pedig patakrehabilitáció, az élővilág megtartása és a 32 kilométer hosszú patakkal, befolyó vizekkel kapcsolatos problémák megoldására vonatkozó tervek készítése szerepel a tervek között. Közben a természeti kincs megóvására szintén felhívja a figyelmet a program.

Márta Istvánt a fesztivál kialakulásáról kérdeztük és arról a motivációról, amely révén gondolataiban újabb és újabb projektek születnek meg Kapolcsot és a környező településeket illetően.

A zeneszerző elmondta, hogy közel négy évtizede fedezték fel feleségével, Szurdi Éva keramikussal Kapolcsot és környékét, és megvettek itt egy romos parasztházat. Lassan felújították, közben megismerték és megszerették a falut, az itt élőket. Márta István hosszú évek alatt bizonyította, hogy ő is hasznos tagja lehet a falunak.

Kezdeményezte az épített értékek megóvását: megmentették az egykori kovácsműhelyt, ez volt az első múzeumuk. A XIX. századi kovácsműhely eredeti füstöskonyhával és parasztszobával látható. Itt élt és dolgozott a falu utolsó patkolókovácsa, Vörös Lajos kovácsmester. Majd a vízimalmot újították fel és működővé is tették. Az emberi értékek is beletartoznak az értékmegőrzésbe véleménye szerint, sorra fedezte fel a még megmaradt vagy újjászülető kismesterségeket, amelyekre érdemes odafigyelni és bevonni a közös munkába a mestereket. – Faluról származom, a Kiskunságból és a neveltetésem is arra késztettet, hogy foglalkozzam a helyi közösségekkel, aktív tagja legyek és fogjam össze ezeket – fogalmazott Márta István. – Az értékeket észrevettem és ez nekem is erőt adott. A múlt és az örökség megismerése, tisztelete és megóvása kötelezettségünk.

1989-ben hozta létre a Kapolcsi Művészeti Napokat, amely 1995-től vált Magyarország legnagyobb összművészeti fesztiváljává. A rendezvényt 24 évig formálta és vezette. Részben ennek a tapasztalataiból, részben Janka unokáját figyelve hozta létre 2017-ben a Kapolcska Programot, amely független a nagy fesztiváltól. A közösségteremtés kiváló helyszíne a csodás múlttal és természeti és épített értékekkel bíró település.

Borítókép: Márta István (Fotó: Havran Zoltán)