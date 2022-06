A megsajnálható T-rextől a horkoló dinoszauruszokig + képgaléria és videó

A dinoszauruszok és társaik jó ideje a popkultúra népszerű szereplői. Gondoljunk csak Arthur Conan Doyle Az elveszett világ című regényére, az Őslények országa című – eddig nem kevesebb mint tizennégy részt megért! – egész estés rajzfilmsorozatra, vagy éppen a busás bevételt hozó Jurassic Park és Jurassic World franchise-okra.

De nem csak szórakoztató, kalandos alkotások foglalkoznak a történelem előtti korok állataival: a brit BBC 1999 és 2005 között öt címből álló dokumentumfilm-folyamban mutatta be őket. (A legismertebb közülük a szériát nyitó, nyolcrészes Dinoszauruszok, a föld urai).

Az Apple égisze alatt készült Prehisztorikus bolygó bizonyos értelemben e szériák folytatása. Tartalmáért ugyanis a BBC természetfilmrészlege, a Natural History Unit felelt, a külcsínről viszont a több kasszasikerben bizonyított Moving Picture Company gondoskodott.

Az egyik vezető producer Jon Favreau volt, akit a sci-fi rajongók A mandalori című tévésorozat megalkotójaként vagy két Vasember-mozifilm rendezőjeként ismernek. Jelen sorozat szempontjából azonban alighanem fontosabb, hogy két Disney-klasszikus újragondolt – CGI-alapú – változatának direktora is: 2016-os A dzsungel könyvéről és a 2019-es Az oroszlánkirályról van szó.

A Prehisztorikus bolygó hatvanhatmillió évvel viszi vissza a nézőt az időben, a késői kréta korba, amikor dinoszauruszok uralták a földet. Epizódról epizódra haladva bemutatja a főbb élőhelyeken – vízparton, sivatagban, édesvízben, jégvilágban, sarkvidéken – előforduló állatokat, és megosztja a nézővel a hozzájuk kapcsolódó érdekességeket, tudnivalókat.

Rögtön az első részből kiderül például, hogy a Tyrannosaurus rex – levegővel töltött csontjainak és erős hátsó végtagjainak köszönhetően – kitűnő úszó volt. Hogy a Tuaringisaurusok – e kilenc méter hosszú, tengeri hüllők – köveket nyeltek le, hogy azok a gyomrukban – mint őrlőkövek – összezúzzák az általuk elfogyasztott táplálékot.

A szárazföldi triceratopsok ugyanakkor barlangokat kerestek fel, hogy befalhassák a falaikat borító agyagot: gyomrukat kibélelve segített semlegesíteni a növényekből a szervezetükbe került mérgek hatását.

És ami már-már komikus hatást kelt: a sauropodák fejében és nyakukon légzsákok húzódtak, melyek ugyan csökkentették a súlyukat, éjjelente viszont erősítették horkolásuk hangját – éjszakánként zengett tőlük az erdő!

Eme információkat David Attenborough osztja meg a nézőkkel.

A népszerű természetfilmes többtucatnyi alkotást tudhat a háta mögött, ám most először narrátor olyanban, ami a dinoszauruszok koráról szól. E körülmény olyannyira felvillanyozza, hogy nem tudja – nyilván nem is akarja – féken tartani a lelkesedését: a főcímben mintha nem is egy kilencvenhatodik életévében járó, komoly természettudóst, hanem egy, rajongása tárgyaihoz végre közvetlen közelségbe került, lelkes ifjút látnánk és hallanánk.