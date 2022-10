Vikingek és Debrecen?

A Déri Múzeum azonban nemcsak megmenti és őrzi ezeket a pompás kincseket, de betekintést is nyújt azokból az érdeklődők számára. Jó példa erre ez a most megrendezett kiállítás is, ahol országosan tizenkilenc kölcsönző intézmény engedte át féltve őrzött kincseit, hogy a Déri Múzeumban együtt lehessenek láthatók vidékünk régiségeivel együtt.

A múzeum játékra invitálja a gyerekeket, akik az új időszaki kiállításon szerzett élményeket és a viking legendákat a múzeum kávézójában továbbélhetik.

A Déri Múzeum és a Lego Manufacturing Kft. együttműködésének köszönhetően ugyanis kilencéves kortól, szülői felügyelet mellett viking harcost, csatahajót vagy akár mitológiai szörnyet is készíthetnek legóból. A viking témakörben elkészített játékokat érdemes lefotózni és a képet beküldeni az [email protected] címre, ugyanis a remekművekkel értékes nyereményekhez juthatnak a látogatók. A múzeum közösségi oldalán a legtöbb lájkot begyűjtők között havonta családi belépőt, illetve a játéksorozat végén egy közel ötvenezer forint értékű Lego-játékot is kisorsolnak.

A Vikingek a Kárpát-medencében című kiállítás 2023. május 7-ig látogatható a Déri Múzeum galériáján és a kupolában.

Borítókép: Illusztráció a kiállításhoz (Fotó: Jurás Ákos)