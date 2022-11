Szimbolikus napon lesz a megnyitó

A részletekkel kapcsolatban Markovits Alíz, a programsorozat vezérigazgatója arra mutatott rá, hogy a januárban várható látványos és tartalmas megnyitót követően 116 veszprémi, Balaton-felvidéki település több ezer eseménnyel várja az érdeklődőket.

A Kultúra.hu felületén megjelent beszélgetésben egyebek mellett azt olvashatjuk, hogy a sorozat leglátványosabb rendezvénye a megnyitó lesz, hiszen ez minden kulturális főváros esetében hagyományosan így van.

Nagy izgalommal várjuk a kulturális év indulását, amelyet fontos és szimbolikus dátumra: a Himnusz születésének kétszázadik évfordulójára, 2023. január 21–22-ére időzítettünk

– fogalmazott a vezérigazgató, akitől azt is megtudhattuk, hogy a műsor koncepcióját és forgatókönyvét Can Togay filmrendező, forgatókönyvíró, a VEB2023 EFK művészeti-kreatív főtanácsadója álmodta meg. Az előadás zenei, táncos, színházi és különféle audiovizuális elemeinek összeállításába nemzetközileg is elismert kortárs művészeket és alkotókat vonnak be. Mások mellett Bozsik Yvette Kossuth-díjas balettművészt, a Halhatatlanok Társulatának tagját, a Kiégő Izzók vizuális művésztársulatot, Pacsay Attila veszprémi születésű zeneszerzőt, aki Oscar-díjra jelölt filmhez is komponált már zenét, Iványi Marcell Arany Pálma- díjas rendezőt, producert és ifj. Zsuráfszky Zoltán Junior Prima és Harangozó Gyula-díjas táncművészt, koreográfust.





A megnyitót követően egész évben zajlanak majd a különféle programok, melyeket a kényelmesebb tájékozódás végett kategóriákba, úgynevezett klaszterekbe soroltak. Ilyen lesz például a TeszVeszprém klaszter, amely a város pezsgő kulturális életét tükrözi, a Zene/Város klaszter, melynek programjaival „nem kevesebb a célunk, mint hogy 2030-ra Veszprém legyen az a település, ahol a lehető legtöbben zenélnek, énekelnek” – fogalmazott a vezérigazgató asszony. De lesz Törékeny Balaton klaszter, amely legnagyobb tavunk és vízgyűjtő területének sérülékenységét mutatja be a művészet és a kultúra eszközeivel, Élő régió klaszter, amelybe a Bakony–Balaton régió kulturális pezsgését biztosító programok tartoznak, Rendhagyó klaszter, melyek szokatlan témákat dolgoznak föl vagy szokatlan helyszíneken – erdőszélen, templomromnál, patak partján – valósulnak meg. A Hidak programjaiban az egymáshoz való kapcsolódás, az együttélés kérdései vannak a középpontban, végezetül a Jövő idő nevű klaszterben azokat a programokat sorolták, amelyeket a régió fejlődése érdekében 2023 után is szeretnének megtartani – mondta Markovits Alíz.



Természetesen számos felvezető programmal is várja Veszprém az érdeklődőket. Megtartják az egyre sikeresebb Holtszezon Irodalmi Fesztivált, a Magyar Mozgóképfesztivált, a filmes szakma legnagyobb ünnepét, melyről Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos korábban úgy fogalmazott, hogy ebből lesz a magyar Cannes, és ha már az idén megszervezték, nem mondanak le a Balaton Wine & Gourmet fesztiválról sem.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a Covid miatt elmaradt külföldi kulturális fővárosi programokat is az idén tartják. A Veszprém–Balaton régió mellett Temesvár és a görögországi Elefszína is kulturális főváros lesz 2023-ban.

Széles körben együttműködünk velük: több csereprogramban küldünk és fogadunk művészeket, és mindegyik város megnyitóján szerepet kapnak a többiek produkciói is

– mondta a vezérigazgató, kiemelve azt is, hogy arra is készülnek, ha netán a járvány visszatérne. „Ha újra fertőtlenítésre, lázmérésre, speciális beengedési szabályokra lesz szükség, arra is fel vagyunk készülve.”

És ha már a nehézségek szóba kerültek, azt is érdemes megemlíteni, hogy a veszprémi szervezők az energiaválság okozta problémákat is jól látják. „Sajnos a Covid és most az energiaválság is a kulturális szektort és a közösségeket érintette a legérzékenyebben. De éppen ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a legjobbat hozzuk ki a lehetőségekből, és nagyszerű kulturális élményeket, kapcsolódási lehetőségeket nyújtsunk” – mutatott rá a főigazgató.

Borítókép: Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 EKF program vezérigazgatója (Fotó: VEB2023 EKF/Toroczkai Csaba)