Fény az angyal szárnya alatt

Az első nyilvános és fizetős filmvetítés is szinte karácsonyi ajándék volt, mert szenteste után négy nappal, 1895. december 28-án tartották Párizsban. Ám az igazi meglepetésre még csaknem három évet kellett várni, 1898-ban készült ugyanis a Santa Claus (Mikulás) című némafilm, a brit ­George Albert Smith alkotása, amely nemcsak azért volt érdekes, mert először kapta lencsevégre a Mikulást, amint egy kéményen keresztül bemászik a gyerekek szobájába és a zoknijaikba ajándékot tesz (a figyelmes nézőnek még az is feltűnik, hogy a második zokniból kiesik a földre az ajándék, ez volt egyébként az első filmes bakik egyike), hanem azért is, mert egy igazi csodát láthatott a korabeli közönség. Mégpedig az történt a mozivásznon, hogy a Mikulás az egyik pillanatban látható, a másik pillanatban pedig nyoma vész. Nyilván magát a trükköt ma már mindenki érti és meg is tudja csinálni a mobiltelefonja videófelvevőjével, de akkor még – amikor egy másik rövidfilm, A vonat érkezése láttán felugrált a közönség a mozi székeiből – csodaszámba ment.

Csoda a Mozivásznon

Csodával kezdődött tehát a Mikulás karrierje a mozivásznon a boldog békeidőkben, és ez a csodakeresés vagy csodavárás a mai napig megmaradt azokban a filmekben, amelyek karácsony idején, az ünnepek alatt játszódnak. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy míg a kezdet kezdetén a Mikulás leginkább az ajándékozással foglalatoskodik, addig száz év alatt eljutottunk oda, hogy az idei karácsonyi mozifilmben akcióhőssé válik. A Vérapó (2022), amelyet Tommy Wirkola rendezett, ajándéka, hogy megvéd egy jómódú családot a zsoldosoktól, akik túszul ejtik őket, mert el akarják rabolni a vagyonukat. Döbbenetes jelenség (és sokat elmond a korunkról is), hogy a mindenki által szeretett, joviális, barátságos és kedves Mikulásból harcos katona lett, szuperhős, és ez akkor is döbbenetes, ha esetünkben a jó ügyet szolgálja.

Ha az elmúlt több mint egy évszázad karácsonnyal kapcsolatos filmtermését áttekintjük, akkor az látható, hogy a karácsony valódi értelmét – vagy másként: misztériumát – keresik az alkotók.

A modern ember legnagyobb problémája ugyanis az, hogy nem ért és nem tud túl sokat abból, amit hagyománynak nevezünk. Ami a kultúrkörünk, rítusaink lényegéhez tartozik. A fogyasztói társadalom filozófiája rányomta a bélyegét a karácsonyra is. A modern ember versenyre kel önmagával abban a tekintetben, hogy tud-e több karácsonyi ajándékot vásárolni, mint az előző évben. Mindez abból is fakad, hogy a modern ember az élet minden területén igyekszik racionálisan gondolkodni.

Épp ezért a Csoda New Yorkban című 1994-es filmben mindjárt bíróság elé citálják a Mikulást. Nagy a tét, az ezredforduló felé már nem nagyon kívánunk hinni a csodákban, fel is merül, hogy a legjobb lenne bolondokházába zárni a bolond vénembert, aki Mikulásnak gondolja magát. Aztán persze arra jut mindenki a filmben, hogy igazán kár lenne, ha bolondokházában végezné a Mikulás, és ha jobban végiggondoljuk mindazt, ami ebben a kissé eklektikusra sikeredett alkotásban látható, akkor arra jutunk, hogy mindez magáról a filmkészítésről, a filmművészet lényegéről is szól. Mert egyrészt egyszerű kémia a fény leképezése, a vetítés meg inkább fizika, de amit a vásznon látunk, az bizony maga a csoda. Valljuk be, hogy hiába tudjuk pontosan, hogyan készül a film, ahányszor helyet foglalunk a nézőtéren, magával ragad a látvány, a varázslat. Arról van ugyanis szó, hogy a filmművészet se működne, ha nem gondolnánk arra, hogy amit látunk, az valódi, nem pedig színjáték.

Aztán arról is szólnak a karácsonyi filmek, hogy a szenteste családban a legjobb. Ingmar Bergman 1982-os Fanny és Alexander című filmjében arra keresi a filmtörténet egyik legjelentősebb rendezője a választ, hogy az 1900-as évek elején miért voltak bensőségesebbek az ünnepek, miért volt meghittebb a szenteste, mint manapság. A válasz nem túl bonyolult, ám annál elgondolkodtatóbb. Bergman a filmjében egy olyan karácsonyi ünnepet mutat be, amelyben nagyon sok ember ünnepli együtt Jézus születését.

A család közeli és távoli rokonai összegyűlnek, és a szenteste csak a gyerekeknek szól az ajándékozásról. A felnőttek együtt táncolnak és énekelnek, megemlékeznek Jézus születésének körülményeiről, kiadósan és lassan megvacsoráznak, és a beszélgetések is éjszakába nyúlóan hosszúak. A boldog békeidők polgári világában pontosan megvolt a menete annak, hogyan kell a szentestét a legméltóbban megünnepelni. A szeretet ünnepe ugyanis akkor éri el a legjobban a célját, ha együtt van a család. A Mikulást perbe fogó Csoda New Yorkban című film is úgy fejeződik be, hogy teljesül a kisfiú kívánsága, és családban ünnepelheti a karácsonyt.