Mandoki újra magyarul

A Magyar képek Bartók Béla szvitje, amelynek legismertebb tétele az első, az Este a székelyeknél. Merész vállalkozásnak tetszik úgy a műhöz nyúlni, hogy saját dalok is kerültek Bartók rockos átdolgozásai mellé. – Az ötlet tizennyolc évvel ezelőttről, Greg Lake-től ered, amikor zenekarom felállása a következő volt: Peter Frampton gitár, Jack Bruce basszusgitár, Jon Lord billentyűs, Greg Lake akusztikus gitár-ének, Ian Anderson fuvola-ének, Bobby Kimball és Chris Thompson ének. Egyik este Jon Lord és Greg Lake félrehívtak, nekem szegezve a kérdést: Hogy állsz te Bartókkal? Mint minden tisztességes magyar zenész, a Mikrokozmoszon nőttem fel – válaszoltam. Mire Greg elárult egy titkot, miszerint az Emerson, Lake & Palmer nem Muszorgszkij Egy kiállítás képeit, hanem a Magyar képeket akarta átdolgozni – elevenítette fel Leslie Mandoki a kezdeteket.

Természetesen nem kaptak rá engedélyt, miként mások sem. Mint Leslie sem, mint Török Ádám és a Mini sem Papp Gyula feldolgozásának lemezre vételére. (Jelen korongon a Hammond-orgonista legenda, Papp Gyula szintén közreműködik.)

Később mégis összeültünk hármasban, Greggel és Jonnal, s kottázni kezdtük, hogyan lehetne megvalósítani az elképzelésüket

– mesélte a zenei producer.

Ezen eredeti tervek alapján fogtak munkához 2015-ben, miután lejártak a szerző halála után hetven esztendeig tartó szerzői jogok, ameddig a Bartók örökösök óvták a műveket mindennemű átdolgozástól.

Az albumon John Lord, Greg Lake, Jack Bruce már nem szerepelhettek, mivel időközben elhunytak. A Mandoki Soulmates akkori zenészei rögzítették a rockszvitet: Ian Anderson, Al Di Meola, Bobby Kimball, Richard Bona, Mike Stern, Randy Brecker, Till Brönner, John Helliwell, Bill Evans, Cory Henry, Nick Van Eede, Tony Carey, Jesse Siebenberg és Steve Bailey.

Bartókot jobban becsülik muzsikus körökben Amerikában, mint Magyarországon

– hangsúlyozta Mándoki László. – Az első New York-i stúdiózenészi munkám alkalmával Anthony Jackson basszusgitáros, aki a legtöbb Grammy-díjas albumon játszott, olyanokkal, mint Herbie Hancock, Chick Corea, Paul Simon, a Steely Dan, a Bee Gees, megkérdezte tőlem, milyen a kapcsolatom Bartókkal, melyik a kedvenc vonósnégyes felvételem tőle. Mivel jól feleltem, bekerülhettem a zenekarba. Így kezdődött sessionzenészi karrierem.

A harmincéves Mandoki Soulmates lemeze, Living in the Gap + Hungarian Pictures címmel 2015-ben látott napvilágot. Az albumot tavaly augusz­tus 20-án, a Szent István-bazilika előtt, a Szent István téren mutatták be a magyar közönségnek. E produkcióban közreműködött a közelmúltban elhunyt legendás zongorista, Szakcsi Lakatos Béla. Nem véletlenül, tudniillik Szakcsi Lakatos Béla meghatározó szereplő Leslie Mandoki életében.

Ő hívott fel a világot jelentő deszkákra. Ha nem száll be a Bem rakparton, a Budavári Művelődési házban, ahol a zenekarom klubja működött a közös improvizációra a JAM együttesbe vagy nem hív engem a Rákfogóba, hasonló közös zenélésre, ki tudja, hogyan alakul a sorsom – emlékeztetett a muzsikus, hozzáfűzve: a Magyar képek album közreműködői közül többeket Szakcsi Lakatos Béla ajánlott: Mező Misit, Pápai Jocit, Caramelt.



A napokban megjelent lemezen, miként a zenekarvezető fogalmazott, újra gyönyörű anyanyelvünkön alkothattak, majd megjegyezte: a külföldi kritikák rendre kiemelik szövegei nyelvezetét, témáit. S hogy miként alakult ez így, arról elmondta: – Ha valaki, mint én, Horváth Attilán, Demjén Rózsin, Sztevanovity Dusánon, Bródy Jánoson nőtt fel, az magasabb színvonalon ír, mint az angolszász nagyok. Amikor én angolul írok, törekszem arra, hogy az ő szintjükön tegyem – fogalmazott Mándoki László, aki annak idején – mint akkor mondták –, disszidálása után, a menekülttábor könyvtárában emigráns költők műveire bukkant, Quebecben, San Diegóban, Sydney-ben élő alkotók munkáira. – Finoman fogalmazva sem volt köztük József Attila vagy Radnóti Miklós szintű tehetség. Mondtam magamnak: Mándoki, te tisztelettel, alázattal vagy a magyar irodalom iránt, fogadd meg, hogy sohasem írsz többet egy sort sem magyarul, nehogy megalázd az anyanyelvedet.

Huszonöt évvel ezelőtti magyar nyelvű, Találkozások címet viselő albumán Cserháti Zsuzsa, Horváth Charlie, Demjén Ferenc, Somló Tamás és Zorán énekelték a Demjén Ferenc, Horváth Attila, Sztevanovity Dusán fordította Mándoki-szövegeket. Az új lemezen pedig Horváth Attila mellett Kovács Ákos ültette át a dalszövegeket magyarra. Ákos természetesen énekel is, miként Zséda, Takáts Tamás, Charlie is.

Mindenki érzi, hogy vészterhes időket élünk, a világ egy hosszú, sötét alagútba jutott. Ilyenkor a zenész szent feladata, hogy a sötét alagút végén álljon, és fáklyát tartva utat mutasson, merre menjünk

– vallott lemeze küldetéséről Leslie Mandoki. – Természetesen nem racionális megoldásokat kínálva, hanem emocionálist, reményt adva az ünnepek közeledtével. Hangsúlyozva mindazt, ami összeköt: családot, barátságot, nemzetet.

Borítókép: Leslie Mandoki a dobok mögött (Fotó: Mirkó István)