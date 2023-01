Bár több mint százhúsz év telt el Wittelsbach Erzsébet osztrák császárné, magyar és cseh királyné halála óta, rajongóinak száma világszerte nő. De mi lehet a titka? Mi készteti a mai követőit, hogy vele kapcsolatos tartalmakat olvassanak, filmeket nézzenek, hozzá kötődő helyszíneket keressenek fel és tárgyi emlékeket gyűjtsenek róla? Miért és pontosan mit gyűjtenek Sisi rajongói? A Gödöllői királyi kastély Az én Sisim – gyűjtők és gyűjtemények Erzsébet királyné bűvöletében című időszaki kiállításon egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaptunk.

Az Elisabeth című nagy sikerű musical színházi plakátjaival, jelmezeivel, kellékeivel, valamint a címszereplőt alakító Janza Kata és Polyák Lilla színművésznők visszaemlékezéseivel találkoztunk elsőként a kiállítótérben, míg beljebb lépve valódi kincsek tárultak a szemünk elé.

A kurátorok mintegy húsz lelkes gyűjtő becses tárgyait sorakoztatták fel több termen keresztül.

Wieber Orsolya és Rákay Philip író-producer házaspár gyűjteményének kiállított darabjai Sisi napfényes pillanatait idézik meg. Így láthattuk az Erzsébet királyné lóháton című festményről készült fényképet, amely 1890 körül készült, és különleges porcelán kínálótálakat ibolya dekorral.



A számos régi festményt és rajzot felvonultató tárlaton Sarokné Varga Anna Erzsébet királynéról festett modern, feltűnő dupla portréját is megcsodálhattuk. A gyűjtő szerint nem Sisihez hasonlóvá kell válni, hanem életéből tanulni és személyiségéből meríteni ahhoz, hogy sajátunkat jobbá tegyük. Kiss M. Jenő Béla hatalmas Habsburg-gyűjteménnyel rendelkezik. Erzsébet királynét mintegy kétszáz kép, tárgyi emlék reprezentálja, amelyek közül egy megmentett festmény kapott helyet a tárlaton. A kihelyezett érintőképernyős tábláról pedig megtudhattuk, hogyan került a gyűjtőhöz:

A szovjet csapatok 1944 októberében érték el Jászkarajenő határát. A nagyszüleim itt éltek és gazdálkodtak. A katonák beszállásolták magukat nagyapámék egyik házába. A magukkal hozott (»zabrált«) tárgyak közül egy festményt a nyugatra néző szoba ablakába támasztottak, mert zavarta őket a betűző őszi nap. Szerencsére a vakkerettel kifelé tették a nap elé, így nem sokat sérült a színe. Nemsokára jöttek a németek Cegléd felől, s az oroszok elvonultak. A festményt az ablakban hagyták. Nem kereteztem be, nem retusáltattam, így egy letűnt kor néma tanúja.

Varga Andrea több mint harminc éve lelkesen rajong Sisiért, a kastély önkéntes csapatának is tagja. A gyűjteményében olyan tárgyak szerepelnek, mint például Róna József gödöllői Erzsébet-szobra, a Stranbergi-tó vize, ami egy huszonöt évvel ezelőtti látogatás emlékét őrzi, de becses könyveket, dokumentumokat is gyűjt. Szabados Mónika fáradhatatlanul keresi fel azokat a helyeket, ahol Erzsébet királyné megfordult, túrázott vagy megszállt. Erdőben, hegytetőn, kietlen vidékeken is elszántan kutatja az Erzsébet-emlékműveket, emlékhelyeket, szobrokat. Az ő gyűjteményéből a híres Sissi-filmplakát, egy Erzsébet királynét ábrázoló festmény másolata és Nagy Sándor 1928-as tusrajza gazdagítja a tárlat anyagát.

Erzsébet királyné tragikus halála után a Monarchián belül Magyarországon bontakozott ki legerőteljesebben kultusza. Megemlékező ünnepségeket tartottak magasztos beszédekkel, majd ezeket nyomtatásban is kiadták. A mai napig sorra jelennek meg a róla írt életrajzok, életrajzi ihletésű regények, filmek és színdarabok. Ezért a kurátorok fontosnak tartották, hogy a gyűjtők tárgyai, érdekes történetei mellett kitekintést kapjunk a hazai Erzsébet-kultusz kialakulásának állomásaira is.

A tárlat március 16-ig látogatható a Gödöllői királyi kastély nyitvatartási idejében.

Borítókép: Húsz magángyűjtemény különlegességei láthatók a tárlaton (Fotó: A szerző felvétele)