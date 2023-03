A burzsoá giccs túltengése

Az MSZMP KB Tudományos és Kulturális Osztálya (TKO) 1958-ban arra jutott, hogy a könnyűzene virágzott és egyre népszerűbb lett. Nyilvánvalóan a pártközpont munkatársai tudták a legjobban, hogy ez amiatt történhetett, mert eleve a komolyzene eltartására hagyták elterjedni a könnyű műfajt. A kijelentésben azonban volt némi önkritika, ugyanis szerintük a hivatalos kultúrpolitika ördögi körbe vetette az impresszálás ügyét. Hiszen éppen a fenti megfontolásból kiindulva szerveztek több könnyűzenei koncertet, mint komolyzeneit, ezzel elsorvasztva az általuk vélelmezett közönségigényt a fajsúlyosabb műfajok iránt.

Ehhez a tényhez tartozott még az a nem teljesen alaptalan megállapításuk, miszerint a könnyűzene népszerűségét az alkoholfogyasztás növekedésével is összefüggésbe lehet hozni, amit természetesen elítéltek, ugyanakkor a tánciskolákba való tömeges jelentkezéseket hisztériának és társadalmi epidémiának minősítették.

Úgy látszik, már akkor is az – igaz, csak átvitt értelemben vett – járványveszéllyel való fenyegetés tűnt a hatékony módszernek.

A könnyűzenei koncertek helyszínéül szolgáló művelődési házak helyzetét úgyszintén tárgyalta a megyei pártbizottságoktól 1958-ban bekért anyagok alapján a TKO. 1959. március 31-én a következőt állapították meg: „A műsoros estek jelentős részben nem a nívós szórakozást, hanem a burzsoá giccset terjesztik. Egy 1958. évi budapesti statisztika szerint 2190 műsoros rendezvény csaknem kilencven százaléka a könnyű műfajhoz tartozik. […] A Szerzői Jogvédő Hivatal adatai szerint 1958 novemberében az egész országban 6238 műsorengedélyt adtak ki. Ezek közül 4596 esetben a tánczene jelentette a műsort.” Indirekt módon a jelentés még arra is felhívta a figyelmet, hogy az ő megítélésük szerint ezek a műsorok egyáltalán nem tartozhattak a szocialista eszmeiségű produkciók közé. Nem kis kritikával jegyezték meg, hogy „sok művelődési otthon munkájának aránya eltolódik az üres, céltalan szórakoztató jelleg felé”. Erősen helytelenítették tehát azt, hogy a művelődési házak tevékenysége a szórakoztatóipar felé mozdult el, melynek szerintük egyetlen célja a profit termelése volt. Arról pedig már elfeledkeztek, hogy a profitjukra viszont Aczél György szerint is szükség volt. A TKO emiatt gyorsan felelőst keresett, amit a Művelődésügyi Minisztérium közművelődési főosztályában, illetve a helyi párt- és tanácsszervekben meg is talált, mivel szerintük egyrészt nem igazán törődtek ezekkel az intézményekkel, másrészt viszont az ifjúság erkölcsi nevelésében és a kommunista terminológia szerinti igényes szórakoztatásban nemigen vettek részt – mintha egy minisztériumi főosztálynak vagy a települések művelődésügyi osztályainak az lenne a dolguk, hogy neveljék az ifjakat.

A pártközpont erősen aggódó hangvételű és negatív jelzőktől hemzsegő kritikáit azonban ezúttal nem váltották aprópénzre, emiatt nem indult tömeges elbocsátási hullám Magyarország művelődési házaiban.

A budapesti művelődési házak hasonlóan lehangoló helyzetképet mutattak a pártállam szemszögéből, mint az országos átlag. Kevesellték a TKO részéről az igazán kommunista szellemiségű zenei produkciókat, ami alatt nyilván még az Osztrák–Magyar Monarchiát idéző operett és a polgári eredetű tánczene elburjánzását értették. A fővárosban azonban némileg jobb volt a szocialista műsorokkal való ellátottság, ugyanis a könnyű műfaj nyolcvan százalékos arányban képviseltette magát a műsorok között, de meglátásuk szerint ez utóbbi a rossz ízlést terjesztette. Ahogy országosan, úgy Budapesten is a fiatalság jelentette a művelődéspolitika legneuralgikusabb pontját, amellyel kapcsolatban rosszallóan jegyezték meg az össztáncok, bálok túlságosan nagy elterjedését. Nem csoda, hiszen egy-egy össztánc alkalmával akár „kirúghatták a ház oldalát” a nebulók. Sőt még rock and rollozhattak is, ami az eredeti táncrendben nem szerepelt, de az egyébként belépődíjas össztáncok alkalmával rendszerint szemet hunytak efelett a szervezők. Ez sem lehetett véletlen, hiszen a rendszer szlogenjeivel ellentétben igenis számított a bevétel ezeken a zenés-táncos összejöveteleken.