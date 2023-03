A koncert társszervezője az Ökumenikus Segélyszervezet. Közleményükben leírták, hogy munkatársaik több mint egy hónappal a természeti katasztrófa után is a törökországi földrengés által legsúlyosabban érintett Hatay tartományban dolgoznak. A magyar segélyszervezet és nemzetközi partnerszervezeteinek a felmérései egyaránt azt mutatják, hogy a szükségletek továbbra is óriásiak, több mint egymillióan élnek átmeneti szállásokon, az ő ellátásuk továbbra is napi szintű kihívás. Rengeteg a felügyelet nélküli gyermek, nincs iskola és nincs oktatás sem. A helyzet a régió fővárosában, Antakyában a legsúlyosabb, hiszen itt az épületek 90 százaléka lakhatatlanná vált, a még álló épületek pedig tovább sérülnek az azóta is folyamatos utórengések következtében. Támogatói jegyek tízezer, húszezer és ötvenezer forint értékben válthatók online a www.kalakazenebolt.hu weboldalon. A jegyeladásból befolyt összeget az Ökumenikus Segélyszervezet földrengés károsultjait támogató segélyprogramjára fordítják. A rendezvényen lehetőség lesz beszélgetni a karitatív szervezet munkatársaival és önkénteseivel, akik képekkel, videókkal mutatják be a humanitárius segélyprogram részleteit.

Borítókép: A Misztrál együttes kezdeményezte a segélykoncert létrejöttét (Forrás: misztral.hu)