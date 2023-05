A vihar a művészet mindent átható energiájáról szól

Alessandro Serra színházában általában alig van díszlet, ami nem azt jelenti, hogy világunk üres lenne, hanem azt, hogy nem a minket körbevevő dolgok a lényegesek, hanem az ember lelki és szellemi élete. A fizikai létünk amúgy is inkább csak megmosolyognivaló, ezért a lét fizikai megnyilvánulásai a torinói A vihar című előadásban csak nevetés tárgyát képezik. Persze tegyük hozzá, hogy ilyenkor a leginkább önfeledt a játék, ilyenkor érezzük, hogy a színészek beleadnak apait-anyait, mert játszani kell, főleg akkor, ha élet-halál kérdése a játék, mert színházat látunk a színházban, egy olyan színházat, amely mindenkit szembesít azzal, amivel nem akar szembenézni.

A vihar. Forrás: Mitem



A vihar Alessandro Serra olvasatában főhajtás a művészet mindent átható ereje láttán

Az előadás elején eltáncolják a tomboló vihart, ami annyira magával ragadóra sikeredett, hogy az ember úgy érzi magát, mintha a tengert nézné egy óriási szikla tetejéről, ahol eltűnt az idő, és azt gondolja, hogy ennek soha ne legyen vége, de persze vége lesz, és még így is jó, ha utólag rágondolunk vagy legalább felidézünk pillanatokat ebből a viharzó tengert megjelenítő táncból. Aztán látjuk a partra vetett embereket, no meg előtte Prosperót, aki a világunkat egyben tartó energia révén megleckézteti a vihar miatt partra vetett ellenségeit a szigetén. Ismerjük jól a történetet, de itt azt látjuk, hogy Shakespeare szavai mintha új minőségükben ragyognának, mert talán még soha nem volt annyira hangsúlyos, mint ebben a darabban (és persze a 2023-as esztendőben), hogy sehova sem vezet a bosszú, mégha néha oly édes is.

Prospero színháza arról szól, hogy mindenki azt látja, amit nem igazán szeretne látni, mert ez a művészet lényege, a katarzishoz vezető út ilyen kellemetlen pillanatokkal van kikövezve. A vihar miatt partra vetett emberek, miközben szembenéznek mindazzal a kellemetlenséggel, amelyet leginkább ők okoztak korábban másoknak, a szó szoros értelemben fizikai fájdalmat éreznek, mert ilyen a művészet is: amíg nem fáj, nem művészet. Parádés az a játék, amit látunk a színpadon, a mozgás, a kortárs táncbetétek, a kimondott szó éppúgy, mint a csendek, minden egy nagy egésszé áll össze lassan, és ez a nagy egész az élet felemelő és mocsokba taszító pillanatainak összessége.