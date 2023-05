Berettyán Nándor: „A Csíksomlyói passió egy híd, amellyel egymáshoz kapcsolódhatunk”

Megtalálni Krisztust a körülöttünk lévő zsongásban

– Itt vagyunk a bazilikánál, mindenhol turisták, zsongás és buli körülöttünk, de ezek között valahogy meg kellene találnunk Krisztust – mondta a Jézust megformáló Berettyán Nándor az előadás után a Magyar Nemzetnek, idézve a szövegkönyv

a zajban megtalálni Krisztust

kezdetű sorait.

Nagy tömeg nézte a Csíksomlyói passiót Budapesten (Fotó: A szerző felvétele)

A művész megosztotta velünk, hogy egészen megható volt, amikor a nyilvános főpróbán egy ázsiai család ült le a téren és figyelte a készülő előadást. – Egy nagy muszlim család itt állt végig, számomra különleges jelenet volt.

Ekkor jön rá az ember, hogy nem a különbözőségek ellenében, hanem azokkal együtt tudunk kapcsolódni egymáshoz.

Ezekkel a hidakkal, mint ami most az előadásban is megtestesült, közeledhetünk egymáshoz – fogalmazott.

Majdnem kétezer ember ült le, a Szent István-bazilika előtt és a nézőtér körül is sok százan álltak tegnap, amikor több állomása után Budapesten is szabadtéren játszottuk a Csíksomlyói passiót. A Krisztus utolsó napjait felidéző előadás apropója a pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe volt.

Magyarország csaknem két hónapja a nemzetközi színházi élet központja, ezért a 10.színházi olimpia programsorozata adott lehetőséget a nagyszabású produkcióra.

Külön ereje volt a tegnapi előadásnak, hogy néhány héttel ezelőtt Ferenc pápával itt, a Szent István-bazilika előtti téren találkozott több ezer ember, és kivetítőn nézhették az egyházfő és a megszentelt életű személyek találkozóját. A budapesti előadásra sokan jöttek Székelyföldről olyan nézők is, akikre Csíksomlyón megrendítő erővel hatott az előadás.

Az anyai szeretet és Péter imája



– Nagyon megragadott rejtett részleteiben is az előadás: ezt

a sokrétűséget az időben történő ugrálásokat, párhuzamos egymásra épülő és visszaható eseményeket nem érteni kell, hanem érezni

– szólalt meg a nézők soraiból Szűcs László. – Nekem nem is a végén, hanem közben volt az a katartikus élményem, amit egy előadástól általában várunk. Az ima és felajánlás ragadott meg, amit Péter mondott valahol a kétharmadánál a darabnak – mondta lapunknak a néző, aki ajándéknak élte meg, hogy megnézhette az előadást, már csak azért is, mert előre nem regisztrált, mégis be tudott jönni.

A fiát elveszítő anya mélységes fájdalmának bemutatása, vergődése érintette meg Hajnal Bernadett háromgyermekes édesanyát. – Nagyon mély volt az a párbeszéd, amit Mária (Tóth Aguszta) és Jézus ismételnek arról, hogy mi fog történni az üldöztetés napjaiban a Megváltóval.

Az anyai szeretet mindent felülmúló energiája fakadt ki az asszonyból

és a tehetetlensége, hogy a fiát akkor is sajátjának tekinti, ha egyébként tudja, hogy az Isten fia. Fizikai valójában éli meg ezt a veszteséget – fogalmazott.

A passió 2018-ban talált haza Csíksomlyóra, bemutatása után egy évvel harmincezer ember gyűlt össze, hogy megnézze a darabot. Az erdélyi megérkezésről Lukácsy György társszerzőként könyvet írt. – A Gondviselő jelenléte és az összefogás, életre szóló élményt jelentett. Napokon keresztül esőfelhő ült felettünk, ami az előadás közben szép lassan megkerülte a Csíksomlyói-nyerget. A Szent István-bazilika előtt külön ereje van ennek az előadásnak, úgy gondolom, hogy többször kellene szakrális tartalmú, nagy előadásokat vinni a legnagyobb templomunk elé – tette hozzá.

Csíksomlyón többen segíteni akartak a kereszthordozásban Berettyán Nándornak, erről az élményről már a színészt kérdeztük.

– Hosszan a nézők között hoztam le a nyeregben keresztet egy méterre tőlük, akik hozzám jöttek, megérintettek, és odaszóltak, hogy segíthetnek- e a kereszthordozásban. Nagyon furcsa helyzet volt, mert egyszerre volt megható a jelenlétük, de egyben zavarba ejtő is, hiszen nem utasíthattam vissza, de közben nem léphettem ki a szerepemből. Minden helyszín elsősorban a nézői erejével teremt maradandót. Budapesten a főváros legnagyobb temploma előtt a krisztusi szeretetről beszélni nagyon különleges találkozás – mondta a színész. Hangos ovációt váltott ki pár nézőből a jelennek kiáltó krisztusi hang: a

Keresztények, segítsetek rajtam

a darab vége felé.

De nem ez volt az egyetlen mozzanata az előadásnak, ami a jelenben éberségre szólította a nézőt.

Vidnyánszky Attila rendezésén keresztül újra megélhetjük, milyen nagy szükség van ma az isteni szeretet erejében való összetartozásra.

A tegnapi budapesti előadás egy új megérkezés erejével hatott.

