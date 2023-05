Színház és képzőművészet találkozása a Bartók Boulevardon

Az Eleven Tavasz színes kulturális kínálatából nem hiányozhat a képző- és az előadóművészet sem, de a zenei programok is színes kavalkáddal kecsegtetnek. Ráadásul a program az üzletek meghitt helyiségei és a bárok pörgős belső terei mellett immár négy köztéren is zajlik: a Gellért téren, a Gárdonyi téren, a Feneketlen-tónál, valamint a Bartók sarkon, ami a Bartók Béla út és a Lágymányosi utca sarkát jelöli.

Izgalmas kavalkáddá változik június első hétvégéjén a Bartók Béla utca (Fotó: Bartokbélaboulevard.hu)

A Szpotban Marcus Goldson élénk akvarellfestményeiből és linómetszeteiből nyílik kiállítás, ahol a festőművész jellegzetes fővárosi alakokról és ismerős épületekről készült művei tekinthetők meg részletgazdag háttérrel és szerethető iróniával ábrázolva a hétköznapok történéseit, karaktereit. Mára már szinte hagyomány, hogy Kele Juci a Gárdonyi téren állít ki interaktív installációt az Eleven Tavasz és Ősz rendezvényein, az 1Művész 1Porta program részeként. Az alkotások mindig pozitív üzenetet hordoznak (love now) és elmélyülésre (meditÁLLJ!), gondolkodásra (nőJÖN), változtatásra (HiánypótLÁSS!) sarkallnak bennünket, illetve bevonják az arra járókat, hogy váljanak ők is részévé (PeaceLove). Az installációsorozat közösségformáló és érzékenyítő szereppel bír idén is, amikor is Zöld zug néven közösségi zöldtérkép létrehozására vállalkozik a művész. A távolról absztrakt fának tűnő szabadtéri alkotáshoz közeledve a Bartók Béla Boulevard környékének térképe rajzolódik ki előttünk. Az arra járók feladata, hogy díszítsék fel az installációt, jelöljék meg kedvenc zöld helyüket, ahol legjobban tudnak kapcsolódni a természettel és elmélyülni benne. A művész az újonnan nyílt Krétában is kiállít.

A Bor és Kézművesben rendezett tárlat a kaláka fogalmát járja körbe, amely a közös munka eredményeként megépülő házak mellett a folyamat közösségteremtő erejére is rámutat. Ugyanitt a finn ősi eposz, a Kalevala világát is bemutatják. A Fári Galériában Gruber Béla grafikáiból nyílik kamarakiállítás a trianoni megtapasztalással és a nemzeti, családi kifosztottsággal kapcsolatban.

A Hadik Kávézóban A (nem)fogyasztás eufóriája címmel a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Ökológia és Művészet csoportjának fotókiállítása lesz látható a fenntarthatósági kérdések megismerése céljából. A BBB KultPontban Kövér György erdélyi fa- és kőszobrász munkái lesznek kiállítva, miközben a falakon Kenéz György: Kristálytisztán Jyväskylä című kiállításának 11 fotója igyekszik visszaadni a Jyväskyläben töltött napok hangulatát, megragadni a pillanat erejét, a fényképek segítségével bekeretezni a világnak azt a szeletét, ami inspiratív mintát ad sokak számára. A Magyar Makettezők Egyesülete Norbert Gerd Hartmann német festő egyik művének számozott reprodukcióját mutatja be a mentett művészettel foglalkozó kiállításon.

(Fotó: bartokbelaboulevard.hu)

A Faur Zsófi Galériában Lukoviczky Endre önálló kiállítását interaktív tárlatvezetés is kíséri majd. A Defo Laborban Nokia mobiltelefon-szériák tárlata tekinthető meg, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság jóvoltából pedig a világszerte ismert finnországi Mumin figurát ismerhetjük meg. A K.A.S. Galéria workshopján úgynevezett Infinity & Evil Eye spirituális karkötő készítésére nyílik lehetőség Méhész Tímea Amerikában élő, őseink hagyományát ápoló, tovább éltető és tovább gondoló ötvösművésszel. Ez a program összetett, hiszen miközben elkészíthetjük a saját karkötőnket a művésznő vezetésével, megtekinthetünk egy különleges ékszerekről készült fotókiállítást, és gyönyörködhetünk az ékszerekben is.