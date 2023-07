Duna-part Feszt – A bejövős fesztivál

Spaics Igor, a Duna-part Feszt egyik alapítója, szervezője lapunknak adott interjújában elmondta: „Itt vagyunk Budapesttől negyven kilométerre, nagyon sokan nem is tudják milyen festői szépségű hely Ráckeve és milyen kulturális értékeket rejt.”

A fesztivál kezdeti célja többek között az volt, hogy egy kulturális eseményen keresztül jobban megismerjék a várost és a régiót az ide látogatók. A szervező kiemelte:

Fontos, hogy megmutassuk mennyi fantasztikus helye van Magyarországnak, az egyik ilyen hely a sokszínű Ráckeve, és környezete, a Ráckevei-Soroksári Duna, Csepel-sziget déli féltekéje. Mi ezt szeretnénk megmutatni.

Négy színpadon, 42 fellépővel várják a vendégeket a Savoyai-kastély előtti parkban. „Idén olyan programkínálatot hoztunk létre, ami a közönséget megfogta, hiszen a fesztivál három napjából az egyik napra teljesen elfogytak a jegyek” – hangsúlyozza a szervező. A fellépők listája igen impozáns.

Három napon keresztül kizárólag magyar előadók állnak színpadra. Színpadra lép a Valmar, a Tankcsapda, a Groovehouse, a Bagossy Brothers Company, az Animal Cannibals, Azariah, a Carson Coma, Byealex és a Slepp és még sokan mások.

A Valmar

A 2023-as évben nemcsak a fellépők lettek többen, de már a művészudvart is meglátogathatják a nézők. A szervező elmondta:

Ez az udvar a fesztivál területén kívül, de közvetlen mellette található, ahol teret adnak a helyi kézműveseknek. Ez az udvar ingyenesen látogatható.

Hozzátette: „Célunk, hogy jövőre a művészudvarnak is saját színpada legyen, ahol fiatal, feltörekvő előadók is megmutathatják magukat.”

A fesztiválszervező lapunknak azt is elárulta, hogy a tervek között szerepel a fesztivál összművészeti jellegének megtartása és bővítése. Jövőre számos képzőművészeti, komolyzenei, színházi programokkal is találkozhatnak majd az érdeklődők. Spaics Igor kiemelte: „Ez a város és ez a térség alkalmas arra, hogy ilyen jellegű fesztivál is létrejöjjön.”



A fesztivál egyik célkitűzése volt az is, hogy olyan programokat hozzon létre, ahol ökotudatosságra ösztönzi a látogatókat. A szervező kiemelte: „Szeretnénk olyan üzeneteket is eljuttatni a látogatók irányába, ami túllép a fesztivál területén és az otthoni szokásaikat is igyekszünk egy kicsit befolyásolni.”

A fesztivál környezetbarát vállalásaikat fogadott meg, mint hogy minden 100. napijegy eladás után egy fát elültetnek a ráckevei önkormányzat által kijelölt helyszínen.

Az idei évben a fesztiválhoz csatlakozott az Edutus Egyetem. A fesztivál ötletgazdái együtt töltötték egyetemi éveiket az Edutus Egyetemen, így a közös múlt életre hívta ezt az együttműködést. A szervező kiemelte:

Nem csupán az volt a célunk, hogy egy zenei és kulturális fesztivált hozzunk létre, hanem hogy az egyetemi klubok hangulatát is iderepítsük a Duna-parthoz és itt találkozhassanak a fiatalok iskolán kívül is.

Az Edutus Egyetemmel történt stratégiai megállapodással az oktatás és a kapcsolatépítés is bekerül a fesztivál ars poeticájába.

Borítókép: Koncertjelenet a tavalyi fesztiválról (Forrás: Dunapartfeszt.hu)