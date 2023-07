Jövő héten rendezik meg az Ősök napját Bugacon

Mint közleményükben írják, az Ősök napja méltó emléket állít Atilla hun nagyfejedelemnek, Árpád vezérlő nagyfejedelemnek, a hun, avar és honfoglaló magyar ősöknek, tiszteleg a honmegtartó pozsonyi csata hősei és minden időkben a hazáért életüket áldozó magyar hősök emléke előtt. A három nap programjában idén is megtalálhatók többek között a nomád seregszemle és a nomád vonulás, de lesznek harci bemutatók, lovasversenyek, lovas vetélkedők, íjászprogramok, hagyományőrző sportviadalok, a magyar–hun-avar örökséget bemutató szakmai kiállítások, népzenei és magyar táltoszenei programok, kézműves-bemutatók, nagyszabású kézművesvásár, gyermekprogramok és tudományos ismeretterjesztő előadások is. Bugacpusztán egy különálló, elhatárolt területen nagy jurtafalut építenek fel.

Sajtótájékoztatót tartottak az Ősök napja rendezvényeiről. Fotó: Horváth Tamás

A sajtótájékoztatón részt vett Vitályos Eszter miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár is. Köszöntőjében kiemelte, hogy az Ősök napja a magyarság legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, melynek célja, hogy a nemzet tovább erősödjön. – A magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak emléket állító ünnepség mára olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. Hazánkat ősapáink lovas életmódjának és harcmodorának is köszönhetjük, ezért a magyar lovas hagyományőrzés a nemzeti kultúránk fontos alapköve – hangsúlyozta az államtitkár.

Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Szövetség elnöke, az Ősök napja megálmodója és fő szervezője is köszöntötte a megjelenteket, kiemelten a Török Köztársaság nagykövetét. Emlékeztetett, hogy a következő évben lesz a kurultaj, amely a hun–türk tudatú népek találkozója is, amelyben Törökországnak eddig is kiemelt szerepe volt. – Jövőre fogjuk ünnepelni a Török Köztársaság és Magyarország diplomáciai kapcsolatának 100. évfordulóját, erre is készülünk – emelte ki az elnök. Elmondta, hogy a rendezvény a Kárpát-medencei összefogás nagy példája. A rendezvény részeként egy Európában egyedülálló, rendkívül látványos nomád vonulást is szerveznek, ahol az érdeklődők megismerhetik a korszak életmódját és öltözeteit. Kiemelte, hogy 500-600 lovas és gyalogos hadi hagyományőrző részvételével tradicionális seregszemle is lesz. Felelevenítik a hagyományos nomád erőpróbákat, így lesznek lovasversenyek és lovasvetélkedők, amelyeken bárki regisztrációt követően részt vehet. Bíró András Zsolt felhívta a figyelmet, hogy lesz több tematikus, régészeti, antropológiai kiállítás, melynek idén a lovak állnak a középpontjában. A kiállítás címe: Az őslovaktól a lovas nemzetig, amely a honfoglalásig kíséri vissza a ló háiasításától a lovas nomád civilizációt.