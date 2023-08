– Az elmúlt években új kihívásokkal kellett megküzdeniük a rendezvényszervezőknek szerte a nagyvilágban, és ezalól bizonyára a nyíregyházi teátrum Vidor fesztiválért felelős stábja sem kivétel. Sikerült-e visszaszereznie a régió legnagyobb színházi fesztiváljának azt a forrás- és látogatóbázist, amely a koronavírus-járvány előtt jellemezte?

– Kétségkívül új és merőben másféle problémákkal szembesültünk szervezőként az elmúlt három évben. Itt talán érdemes említést tenni 2021 nyaráról, amikor még védettségi igazolványhoz kötötten tudtak részt venni az érdeklődők a főtéri programokon is, emiatt pedig fizikailag kellett elzárnunk a kültéri koncertek, előadások helyszínét, a Kossuth teret. A fesztivál szellemisége szempontjából ez volt az egyik legnehezebb időszak – hiszen így nem tudtuk valamennyi látogatónknak biztosítani produkcióink szabad elérését. Tavaly már csak minimális korlátozó intézkedést kellett hoznunk, ám akkor másfajta nehézségekbe ütköztünk: a támogatások, az anyagi források biztosítása vált minden előző évnél bizonytalanabbá. Összességében viszont elmondható, hogy a felmerülő problémák kirántották a szervezői csapatot abból a megszokásból és rutinból, ami az azt megelőző tizenhét-tizennyolc évet jellemezte.

Kirják Róbrert: Az egész országból érkeznek látogatók a Vidor fesztiválra (Forrás: Facebook/Vidor fesztivál)

– Hogyan alakult ki a régió egyik legjelentősebb fesztiváljának végleges programja, és mivel várják idén a kultúraszeretőket?

– A Vidor versenyprogramjába bármelyik hazai színház küldhetett ajánlást nagyszínpadra, kamarába és a Rózsakert Szabadtéri Színpadra egyaránt, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan felhívást intéztünk a teátrumokhoz. Ezt követően pedig számos előadásból tudtunk válogatni, amikor kollégáimmal véglegesítettük a listát. Május végére sikerült végezni a technikai és a gazdasági kérdések megvitatásával, és június elejére már össze is állt a végleges színházi versenyprogram, majd pedig a főtéri koncertek műsorterve.

A program összeállításakor mindenkor figyelembe vesszük azt, hogy régiós szinten is fogalom a Vidor, így kiemelten fontos, hogy mindenki találjon kedvére való eseményt.

A felnőttekre és a kicsikre egyaránt gondolunk. Például öt napon keresztül bábszínházi előadások láthatóak a Vidor-kertben. Próbálunk a tizen- és huszonéves korosztály kedvére tenni: lesznek olyan szabadtéri koncertek, melyek kimondottan az ő ízlésüknek felelnek meg. A korábbi évekhez hasonlóan egy ingyenes színházi előadásnak is otthont ad majd a Kossuth tér, mely idén a Veres1 Színház produkciója, a Szép nyári nap című musical lesz. A Nemzeti Lovas Színház pedig idén is újra két vendégjátékkal (Rómeó és Júlia, Herkules) szerepel majd a Timpex Arénában.

A Vidor kulturális és turisztikai szempontból egyaránt jelentős, ami – bátran állítom – Nyíregyháza legnagyobb fesztiválja, az időtartamát és a programok sokszínűségét tekintve egyaránt. Az egész országból és a megyéből is szép számmal érkeznek nézők a programokra, ami növeli a vendéglátóhelyek forgalmát, valamint emeli a szállodák kihasználtságát is, vagyis a kulturális értékén túl élénkíti a megyeszékhely gazdasági életét.



– A fesztivál után milyen színházi szezonnal készül a Móricz Zsigmond Színház társulata?

– Ahogy azt Nyíregyháza polgármestere, Kovács Ferenc úr már többször említette, a Vidor kicsit meghosszabbítja a nyarat, hiszen egészen szeptember 2-ig várjuk városszerte az érdeklődőket. Ugyanakkor szépen átvezet minket az új színházi évadba is, hiszen a fesztivál után egy héttel már indul az első premierbérletes előadásunk: a Delila, melyet Mohácsi János állít színpadra. Ezután következik az Életrevalók színpadi adaptációja Szabó Máté rendezésében; a történet sokaknak ismerős lehet a filmvászonról. Mészáros Tibor lesz a Bolha a fülbe című darab rendezője, de a Don Juan is érkezik a 2023/2024-es évadban, Horváth Illés koncepciója alapján. A Rózsakert Szabadtéri Színpadon pedig az Anconai szerelmesek című zenés darabra válthat jegyet a nagyérdemű, amit ezúttal Keszég László állít színpadra. Ám a bemutatók sora itt még nem ér véget, hiszen a Krúdy kamarában is számos újdonságot terveztünk: érkezik Keresztes Attila rendezésében Az öreg hölgy látogatása, Göttinger Pál víziójában A családi játszmák, és Verebes István viszi színre a Macskajátékot. A nők az idegösszeomlás szélén előadást Tárnoki Márk neve fémjelez majd, valamint lesz egy pluszelőadásunk, a Variációk egy rablásra, melyet Tar Dániel és Törő Gergely előadásában láthat a közönség.



– Úgy vélem, hogy a többi színházhoz hasonlóan a megyeszékhelyi Móricz Zsigmond Színházra is komoly feladat hárul, gondolniuk kell az utánpótlásra, azaz a jövőbeli közönségre. Színházigazgatóként bizonyára foglalkoztatja a színházra nevelés kérdésköre. Miben látja a hosszú távú megoldást?

Azt érezzük és a statisztikák ezt alátámasztják, hogy évről évre növekszik a fiatal nézőink száma. A megoldást abban látom, hogy olyan műsorpolitikát kell kialakítani, hogy a fiatalság számára is érdekes előadásokat válasszunk. Ez ebben az évadban sem történt másként.

Gondoljunk csak az Életrevalókra, ami biztosan a fiatalabb korosztály egyik kedvence lesz. De említhetném a korábbi évekből például a Kapj el, ha tudsz! című előadást, a színházi adaptációt megelőzte a filmes élmény. A még kisebbeknél pedig szintén próbálunk a rajzfilmes, animációs élményeikből, ismereteikből inspirálódni.

Mindig kiemelten kezelem a középiskolás-bérletet, hiszen ez az a korosztály, amelyik ugyan még szülői segítséggel vásárolja a bérletet, ám érettségi után a többség kikerül a nagybetűs életbe, és maguk fognak dönteni arról, hogy mikor jönnek el színházba, azaz mikor áldoznak rá pénzt.

Tehát nagyon fontos, hogy olyan élményekkel távozzanak tőlünk, ami visszahúzza őket felnőttként is a színház varázslatos világába.

Borítókép: Kirják Róbert, a Vidor fesztivált szervező intézmény, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója (Fotó: Balázs Attila)