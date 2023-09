Maga a cím is felkeltette az érdeklődésemet, így rögtön a beszélgetés elején arról faggattam a grafikust, hogy ő milyen összefüggést lát a három említett fogalom között.

A kiállítás címét a művész egykori tanárának gondolatai ihlették (Fotó: Moys Enikő Mária Kinga)

– Sajnos egy nagyon szomorú apropóhoz is köthető a cím, ugyanis a nemrég elhunyt egykori szobrásztanárom, Gyurcsek Ferenc szobrászművész mondta nekünk annak idején, hogy a szerelem, az élet és a halál a művészet három fő témája, ez adta az ihletett – mondta Pampuryk Péter, aki a most bemutatásra kerülő művek keletkezéséről azt is hozzátette, hogy a koronavírus-járvány idején kezdett el szénnel, fával és hasonló anyagokkal dolgozni, kilépve az addigi megszokott alkotói világából.

Próbálom az emberek által manapság átélt fenyegetettséget és bizonytalanságot is megjeleníteni a műveimmel. Legtöbbször a nagyanyáink által, saját két kezükkel készített népművészeti alkotásokat – szőtteseket, vásznakat, csipkéket dolgoztam fel, falemezekre helyezve őket. A mai világunk jellemzőiből kiindulva ezeket a tárgyakat valahol egy kicsit meg is alázom, ugyanakkor fel is magasztalom egyben

– fejtette ki az alkotóművész, aki saját elmondása szerint műveivel az utóbbi időben a kétdimenziós keretek közül már a térbe is kimozdult.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, Kalocsai Péter által szervezett, Földi Péter Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas festőművész, a Nemzet Művésze válogatta, és Kele-Szabó Ágnes vizuáliskultúra-tanár által rendezett tárlat helyszínéül a salgótarjáni Vármegyeháza Galériája szolgál. Ezzel kapcsolatban a művész elmondta, hogy – habár érettségi után Budapestre költözött, s azóta ott is élt, a közelmúltban hazatért Salgótarjánba, a szülei által felépített, tőlük megörökölt házba. Sokan meglepődtek, hogy visszajövök Nógrádba. De hát ott születtem! – magyarázta Pampuryk Péter, akinek alkotóként jelenleg Krisztus jelenléte és a hit a központi témája.

Nem divatból. Őszintén hiszem, hogy ha összeteszem a két kezemet, az valami felé mutat. Gyerekkorom óta fontos szerepet játszik a hit és a vallás az életemben, a feleségem is vallásos, és a gyerekeink is egyházi iskolába járnak

– fejtette ki a magát katolikusnak valló művész, aki arról is mesélt, hogy a családja, ahonnan a hitét magával hozta, eredetileg felvidéki származású. Mint mondta, az így szerezett családi tapasztalatokat – köztük a trianoni békeszerződés és az üldözések traumáját – a művei segítségével is igyekszik megörökíteni és feldolgozni. A grafikus abba is beavatott, hogy az eddig említett hatások mellett Weöres Sándor, József Attila, Ottlik Géza alkotásai, illetve a Biblia is meghatározók a művészete szempontjából. – Szinte az összes képcímem innen való, és a kiállítás tematikája is az alábbi, Prédikátorok könyvéből származó idézet köré épül: „Fordítván magamat látám a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség, hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek” – idézte a kiállítás mottójául is szolgáló gondolatokat a grafikus, akit sokan a Hazajáró című televíziós sorozat alapján készült, Hazajáró szemmel című könyvsorozat grafikusaként ismerhetnek.

– A Hazajáró című magazinműsor alkotói közül Moys Zoltán a feleségem testvére, így családi kötelék is fűz a műsorhoz. Eddig három évadjuk összefoglaló könyvét terveztem meg, és ha sikerül elnyerni a megpályázott támogatást, hamarosan a negyediknek is nekiállunk. Nagyon szeretem, ahogy bemutatják a Kárpát-medence szépségeit. Ma, 51 évesen már nem is foglalkoznék olyan témával, ami nem szólít meg, amiben nem találok valami szépet, jót és igazat – zárta gondolatait Pampuryk Péter.

