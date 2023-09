Sportos fiatalok a levegőben, azaz Kétszer kettő néha öt

Az ötvenes évek legnépszerűbb magyar színészeit láthatjuk az 1954-es alkotás főbb szerepeiben, így Ferrari Violettát, Gyurkovics Zsuzsát, Kállai Ferencet, Makláry Zoltánt, és Zenthe Ferencet. Gyurkovics Zsuzsa ekkor végzős főiskolás volt, olyan évfolyamtársakkal, mint például Körmendi János vagy Sinkovits Imre, s azért került be a filmbe, mivel beteg lett a szerepre eredetileg hívott színésznő.

A Szélesvásznú történelem adásának első vendége ezúttal Gyurkovics Zsuzsa színművésznő. Forrás: Hír TV

A Hármashatárhegyen forgatott, vitorlázórepülőkkel teli filmben első perctől természetesen mozgott, tudta pontosan, hogy mit kell csinálnia. Kállai Ferenc ekkor a Nemzeti Színházban volt, Gyurkovics Zsuzsa innen ismerte, ahol már főiskolásként játszott. Kállairól nagyon szép emlékeket őriz, erről is megtudunk egyet-mást.

A majdnem másfél órás film a Civil a pályán édestestvére volt, hiszen a sportra nevelést állította a középpontba, és mivel nem kimondottan politikai témájú története volt, Gyurkovics Zsuzsáék nagyon élvezték a jó hangulatú forgatást is. Kiderül a beszélgetés során, hogy Gyurkovics Zsuzsa már kicsi gyermekkora óta a színpadra készül, sőt, az is, hogy egyik mentora Bajor Gizi volt, aki még a sminkelés fortélyaira is megtanította őt. Felejthetetlen kollégiumi évekről is hallunk, színészóriásokkal, nagy pillanatokkal.

László Ferenc kultúrtörténész a film történelmi hátteréről is mesél, a filmoperett iránti igényről, illetve arról is, hogy idilli állapotok jellemezték a filmet, ellenségkép bemutatása nélkül.

Természetesen még az Állami Áruház is több alkalommal szóba kerül mint a Kétszer kettő néha ötnél két évvel korábbi zenés szocialista operettfilm.



László Ferenc kultúrtörténész mesél a Szélesvásznú történelem adásában Forrás: Hír TV

A repülőnapi kötelező masírozás, némi propaganda itt sem hiányozhatott a történetből: Szabó Sándor a repülősök vezetőjeként jelenik meg, Kállai Ferenc pedig a kispolgár naiv, egyben komikus szerepében látható. Ferrari Violetta az öntudatos női pilótát és a tanársegédet alakítja, így még az emancipált nő figurája is feltűnik a Kétszer kettő néha öt történetében.

Aki szereti a vidám pillanatokat, az ötvenes évek zenés filmalkotásait, az semmiképp ne mulassza el a ma esti Szélesvásznú történelem epizódját 17 óra 30 perctől, és az azt követő filmet!

Borítókép: Jelenet a film előtti beszélgetésből (Forrás: Hír TV)