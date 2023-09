Tíz ország előadásai színesítik a 10. MITEM-et

– Idén sok jeles évfordulót ünnepelhetünk, amelyek közül az egyik a Miskolci Nemzeti Színház kétszáz éves fennállása. Ennek okán Béres Attilával, a miskolci színház igazgatójával egyeztettünk, hozzájuk is el fog látogatni a Comédie-Francaise, amire eddig nem volt példa – számolt be Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó, a MITEM őszi programjáról. A neves francia társulat Molière születésének négyszázadik évfordulója alkalmából 2022-ben mutatta be Párizsban a Tartuffe eredeti verzióját – a magyar közönség is ezt tekintheti meg. Rajtuk kívül a Kassai Nemzeti Színház balett-társulatának Hamletjét, a Jugoszláv Dráma Színház Oidipuszát is láthatják majd, amelyek rendhagyó módon ezúttal a MITEM+ programjában lesznek megtekinthetők.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója

A beregszászi színház idén lesz harmincéves: ennek jegyében a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház eddigi legkiválóbb produkciói látogatnak el a fővárosba – ezt az előadás-sorozatot Beregszász 30 néven követhetik nyomon. Itt fogják továbbá átadni a Fedák Sári színművészeti díjat is, amit a külföldi sikerek mellett is szülőföldjére, Beregszászra visszatérő művésznőnek emléket állítva, az ugyancsak kárpátaljai származású Szűcs Nelli kezdeményezésére hozták létre. Sin Edina, a külhoni teátrum igazgatója kiemelte, hogy október 23-án, a Petőfi 200 emlékév kapcsán A helység kalapácsát tűzik műsorra.

Csodás kezdeményezés a Venczel Valentin által életre hívott Synergy World Theatre Festival

– mondta Vidnyánszky Attila, aki fontosnak tartja, hogy a különböző nyelvi közösségek és kultúrák határain működő társulatok Újvidék után Budapesten is megmutatkozhassanak.

Venczel Valentin, az Újvidéki Színház korábbi igazgatója

A kisebbségi színjátszás abban különbözik leginkább a többségitől, hogy itt a közösségi szempontok jobban érvényesülnek az egyénieknél, illetve talán jobban megőrzik szakrális jellegüket, ami az európai mainstream színházaknál nagyrészt már kiveszett. Két nagy veszéllyel kell szembenézniük: az egyik az asszimiláció, azaz, hogy saját karakterüket elveszítik, a másik pedig az izoláció, tehát az, hogy az adott társulat bezárkózik. A külhoni magyar társulatoknál azt láthatjuk, hogy átvették az adott ország kódrendszerét, mégis képesek a többség vonatkozásában is iránymutatásra

– fejtette ki véleményét Venczel Valentin, az Újvidéki Színház korábbi igazgatója.

A Nemzeti Színház Showcase a fesztiválszervező anyaszínház kiemelkedő produkcióit mutatja be, amelyek közül kiemelkedik a külföldi megmérettetéseken is díjazott Woyzeck és Bakkhánsnők.

A 10. MITEM programja itt érhető el.

Borítókép: Ismertették a 10. jubileumi MITEM programját (Fotó: Nemzeti Színház)