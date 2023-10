A színész szak a legnépszerűbb az SZFE-n

A Demokratának adott interjúban a rektor arról beszélt, hogy az egyetem életére már nem nyomja rá a bélyegét a modellváltás körüli vita.

Szeretetalapú kommunikációban hisz a rektor (Fotó: Vogt Gergely/Demokrata)

– Hacsak nem a régi és új évfolyamok elszakítottságára gondolunk, vagy inkább az intézmény körüli közbeszédre. Elszánt vagyok, hogy szeretetalapú kommunikációt folytassak az intézményen belül és kívül egyaránt – fogalmazott.

Elmondta, hogy az intézmény képzéseiben már jelen van a „learning by doing” elnevezésű módszer, azaz úgy tanulni a filmes szakmát, hogy a különféle területek gazdái együtt dolgoznak, ahogy például az egy filmes projektben is történik.

A színházi képzés terén is voltak, vannak is hasonló kezdeményezések, de ezt a törekvést még lehetne erősíteni azzal, hogy a rendezők többet dolgozzanak együtt a dramaturgokkal, vagy éppen a színészképzésben részt vevők a filmrendezőkkel.

Feladatairól szólva elmondta, egyebek mellett abban tudja segíteni az SZFE-t, hogy úgy teljesedjen ki egyetemként, hogy közben ne veszítse el azokat a sajátos, az egyes művészeti ágakra jellemző szubkulturális vonásait, amelyek egyedivé teszik az itteni képzéseket.

– Ez egyben modellalkotás is, mert erre még nem létezik jól működő, egyszerűen átvehető nemzetközi példa. Segítségünkre lesz ebben a művészeti egyetemeket tömörítő Művészeti Egyetemek Rektori Széke, a hallgatói együttműködésben működő 5mű és az MRK modellváltó tagozata is – fogalmazott.

A rektor szerepéről szólva kiemelte, hogy mivel az SZFE-n megszűnt a kancellári rendszer, döntő lehet a rektor személye. Az SZFE-n azonban van egy sajátos intézményi hagyomány, az osztályfőnöki rendszer, amely képzési szempontból az egyik legdöntőbb vezetői szerepkör az intézetvezetőké mellett. Stratégiai kérdésekben a rektor egyeztet a fenntartó kuratóriummal.

– Egyedül a rektor vezeti az egyetemet, vége a kettős irányításnak. Létrehoztuk a gazdasági főigazgatói pozíciót – munkáltatója a rektor –, amelyet egy kiváló gazdasági szakember, Mádi Zoltán tölt be. A rektor csak a kuratórium egyetértésével bízhatja meg a gazdasági főigazgatót, ugyanez vonatkozik a felmentésére is. A rektorhelyettesek személye nem változott, viszont a mozgóképművészeti rektorhelyettes feladata bővült a nemzetközi kapcsolatokkal. A legtöbb ilyen filmes területen van, de színházi területen is létrejöttek multinacionális együttműködések, például a színházi olimpia és a Madách Projekt folyományaként, tehát itt további erősödés várható. Kibontakozóban van egy kassai képzés terve is – mondta.