A kapunyitás után szűk egy órával a Harakiri for the Sky kezdett a Barba Negra Red Stage színpadán. Mint kiderült, vannak komoly előnyei annak, ha alulértékelt előadóért rajong az ember, hiszen simán oda lehetett férni az első sorba, későn érkezőknek pedig a másodikba. Eleinte kevesen lézengtek a küzdőtéren, de a végére azért szépen megérkezett a közönség. Az együttes két tagja, a turnéikon vendégzenészekkel fellépő Michael V. Wahntraum és Matthias Sollak egyébként is tekintélyt parancsoló jelenség, az énekes körülbelül kétszáz centi, a gitáros pedig majdnem ugyanolyan hórihorgas, de ő meg kétszáz kilót nyomhat, és folyamatosan peregtek a kezéről az izzadságcseppek. Faarccal játszik végig, részben talán a súlyából fakadóan is egy helyben állva, Michael V. Wahntraum pedig zaklatottan énekel olyan vidám témákról, mint a depresszió és a halál. Átlagban nyolcperces számaikból hatra volt idő, köztük olyan mesterművekkel, mint a Fire, Walk With Me, a Sing for the Damage We’ve Done és a Calling the Rain. Az osztrák duó zenészei talán kétes nevüknek és címeiknek köszönhetik az alábecsültségüket, legalábbis egészen biztosan nem az élő szerepléseiknek, mint az itt is bebizonyosodott.

Szokásom felkészülni az összes zenekarból, amelynek a koncertjét megnézem, tapasztalataim szerint előny, ha kívülről tudom a számokat, mivel úgy még egy rosszabb hangosításból is kihallom, amit kell. De azért mindenre nincs idő, így jártam az érkező Omnium Gatherummal is. Az együttes dallamos death metalt játszik, magyarán In Flamest és At The Gates-et, és ha már finnek, visznek bele egy kis Children of Bodom-os virtuozitást. Gitárhőseikről eszembe jutott a negyvenévesen, masszív alkoholistaként meghalt Alexi Laiho, és hogy mekkora szerencse, hogy láthattam élőben. Viszont az Omnium Gatherum fellépése arra volt jó példa, hogy nem minden jó, ami komplex, azaz hiába sistergett a gitár az ujjak alatt, egyetlen emlékezetes dallamot sem hallottam. De középszerű bandákat is meg kell nézni, hiszen annál jobban értékeljük utánuk a zseniket.