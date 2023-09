Folk, rock és szörnymetál

10. Kaláka – Embersólyom

Ez a roppant agyafúrt csalás pedig nem más, mint hogy az Embersólyomból nem a feldolgozást, hanem a Kaláka-féle eredetit választom. A Thy Catafalque zeneszerzője, Kátai Tamás minden idők legjobb magyar folk albumának nevezte a Hajnali rigókat egy interjúban, amivel nehéz nem egyetérteni. Az albumról zseniális még A hársfa mind virágzik című tétel is, és persze a Valaki jár a fák hegyén, amit nemrég a Platon Karataev is feldolgozott. November 24-én az A38-on a Kaláka lesz a Thy Catafalque előzenekara, kihagyhatatlan koncert, csak sajnos már telt házas. Dupla koncert lesz ugyan, de mindkét napra elfogytak a jegyek.

9. Vágtázó Csodaszarvas – Napkapu

Ha már népzene, abban szintén magyar csúcs Grandpierre Atilla együttese, akik akusztikus hangszerekkel csinálnak hasonló dionüszoszi őrületet, mint amiről az énekes-frontember legendás punk bandája, a VHK ismert. A VHK nyilván rajta kívül is nagy tehetségekből állt és áll, de ez már inkább Grandpierre Atilla magánszáma, aki bizonyítja, hogy a VHK nélkül is tud VHK-t csinálni, sőt túl is lépni közel felülmúlhatatlan zenéjükön.

8. Vágtázó Halottkémek – Verőfény

Folytassuk akkor VHK-val: bevallom töredelmesen, nem sok zenét hallgatok az átkosból, gondolom nem kell magyarázni, hogy a szocializmus nem ösztönzi a versenyszellemet (legfeljebb a diktatúra elleni lázadást), a VHK pedig eredetiségével is kitűnt a kádári koppintás-kultúrából, amikor azért elég sok hazai zenének megtalálhattuk a nyugati elődjét. Sőt a VHK-t Amerikában is tisztelik szakmai körökben, elég Iggy Pop, Henry Rollins, Jello Biafra vagy Steve Von Till rajongására gondolni.

7. VHK – Tündérlány

Persze a VHK is inspirálódott innen-onnan (ezeket lelkesen nyomozgattam annak idején), de itt azért roppant markáns és sajátos zenéről van szó. Két VHK-számot választottam, nem a legismertebb címeket, inkább olyanokra vadásztam, amik azért a frontember Grandpierre Atilla mellett a hangszeresek tehetségét is bemutatják. De persze Grandpierre Atilla mellett sem mennék el szó nélkül: ő ma is a hetvenes évekből itt ragadt rocksztár, akitől tanulni lehetne a rocksztárságot.

6. Platon Karataev – Lassú madár

Folytatódik a VHK-szál, hiszen az egyik zenész VHK-csemete, habár ezt a témát inkább dobnám is, hiszen nem epigonok, nem protekciósok, és ne is skatulyázzuk be őket (bár egész jól sikerült a Halló mindenség című VHK-feldolgozásuk). A Lassú madár a kedvencem tőlük, aminek még a dalszövege is egészen katartikus, pedig az emberi halandóságról szól. Mivel egy fiatal formációról van szó (2016-os alapítással), könnyen lehet, hogy hallunk még tőlük majd jobbat is.

5. Thy Catafalque – Jura

És most jöjjön a feketeleves, vagyis a black metál. Vagyis nem egészen az, hanem a skandináv black metál által is ihletett, folkosan dallamos, de besorolhatatlanul sokoldalú Thy Catafalque. A Jura című dal riffjei megidézik az egyik fontos inspirációt, a Burzumot, a hírhedt (egy filmet is megért) norvég black metal szcéna kulcsfontosságú előadóját (ahol magyar szál is van Csihar Attila szerepével a Mayhemben). A szám itt hallható, élőben itt, videóval pedig alább a 20. percnél (erről a koncertről itt írtunk).

4. Thy Catafalque – Kel keleti szél

A Burzumhoz hasonlóan a Thy Catafalque igazából egyetlen ember, Kátai Tamás, aki ugyan 1998-ban Juhász Jánossal közösen alapította az együttest, de 2011-től immár az ő szólóprojektjéről beszélhetünk, persze elsőrangú vendégzenészek sokaságával. A Kel keleti szél Kátai első szólóban jegyzett albumáról, az egyébként elejétől végéig zseniális (sőt annál is tovább, lásd a bónusz dalokat, amilyen A világűr ostroma) Rengetegről van, a 2022-es Akváriumos koncert ezzel kezdődött, és hát elég jó volt.

3. Thy Catafalque – Mezolit

Kátai Tamás egy multi-instrumentalista zeneszerző, aki garázsprojektként indult stúdióprojektjével odáig jutott, hogy 2021-ben huszonhat magyar metálzenész Kátai áldásával, de nélküle a Fekete Zaj fesztiválon színpadra állította az ekkor már huszonhárom éves előadó legjobbjait. Kátai végül maga is beugrott basszusgitározni a koncertre pár szám erejéig, ez látható is az alábbi videóban. A Mezolitban hallható az életmű talán legjobb nyitóriffje, de végig zseniális a szám.

2. Thy Catafalque – Szarvas

A Thy Catafalque egyébként valószínűleg azért van ennyire nekem kitalálva, mert magyar és külföldi színtérről is a kedvenceim ihlették (itthonról például a Kaláka és a VHK, egyébként pedig többek közt skandináv metál). Azon is gondolkodtam már, hogy miért a metál a kedvenc műfajom (hiszen próbálkozom mindenfélével), és hogy vajon tényleg lehetséges-e, hogy ezek a sztereotípia szerint mérsékelten szofisztikált metálosok a világ, sőt talán a történelem legjobb zenészei. De miért is ne, és ebben valószínűleg az addikció a kulcs: a metál talán extremitása miatt a legaddiktívabb, leghűségesebb rajongótáborral és szubkultúrával büszkélkedő zenei műfaj, és ha nem egy rajongó, hanem egy művész válik függővé (és persze minden művész rajongó is egyben), abból csak a legjobb tud kisülni.

1. Thy Catafalque – Fekete mezők

Ez talán a legjobb Thy Catafalque-dal, ami körülbelül a nyolcadik percében ér fel a tetőpontjára. Az alábbi koncertfelvétel szintén az alig kétéves és máris legendás (blu-rayen is megjelent) fekete zajos debütáló koncertről van, habár az előző videóhoz képest csupa új arccal a színpadon. Ez a koncert már egészen biztosan egyszeri és megismételhetetlen, mivel Kátai azóta visszaugrott a saját maga által elindított vonatra, és immár stabilabb felállással koncertezik azóta is. Van vadiúj albumuk, az Alföld, aminek talán a Testen túl a legjobb tétele.

+1. Thy Catafalque – Ixión Düün

Jó pár Platon Karataev-dal is versenyben volt a legjobb idegen nyelvű magyar szám kategóriában, de azoknak igazából pont a gyengéje az angol nyelv, nekik nem áll olyan jól az akcentus, mint Csihar Attilának a Mayhemben. A Thy Catafalque-életműből még a Neath Waters volt versenyben a maga 18 percével a Tűnő idő tárlat albumról, de Ixión Düünnek minden kiválósága mellett különlegessége, hogy még csak nem is angol nyelvű. Némi keresgélés során arra jutottam, hogy nem tudni, milyen nyelvű ez a dal, így könnyen lehet, hogy kitalált (de black metálban ez ugye szinte mindegy, úgysem érteni sokat).

A szerző a Lugas vezető szerkesztője

Borítókép: Kátai Tamás a Budapest Parkban (Fotó: Havran Zoltán)