– Új programunk kifejezetten a fővárostól távol élő, középiskolás korú, hátrányos helyzetű tehetségek felkarolásáról szól, módszeresen és hosszú távon gondolkodva. A két teljes évet felölelő mentorálás során a résztvevők kreatív felkészítése, felvételi portfóliójuk összeállítása mellett mentálhigiénés fejlesztésükre, önbizalmuk erősítésére is kiemelten figyelünk – ahogy pedagógusaik és szüleik bevonására is. Nemcsak azt tekintjük sikernek, ha két év után egy-egy résztvevőnk eredményesen felvételizik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, hanem azt is, ha más intézményben tanul tovább – ha perspektívaváltást érünk el az életében – fogalmazott Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME alapítványi elnöke.

Egyeztetés a programokról. Fotó: Lakos Máté

A programban megjelölt osztályfőnöki órák és beszélgetések után az érdeklődő fiatalok rendszeresen ellátogathatnak majd a MOME campusára, előkészítő foglalkozásokon és műhelymunkákon, konzultációkon vehetnek részt, különböző közösségi eseményeken találkozhatnak egymással. Az első évben Miskolc, Pécs, Debrecen és a környező települések művészeti középiskoláiban tanuló, hátrányos helyzetű tehetségeket keresi fel az ösztöndíjprogram szakmai csapata, a következő három évben Szabolcs vármegye kisebb települései, a Kecskemét–Szolnok–Cegléd terület, valamint Székesfehérvár és környéke is része lesz a programnak – helyi civil szervezetekkel, tanodákkal, önkormányzatokkal együttműködésben.

Érdemes tájékozódni az érdeklődőknek (Fotó: Lakos Máté)

A Tiéd a holnap – a jövő kreatív tehetségeiért csapatának tagjai között ott van Gyarmathy Éva szakpszichológus, tehetséggondozással foglalkozó szakember; Koós Pál formatervező művész, a MOME általános rektorhelyettese; Babarczy Eszter filozófus, szépíró, a MOME docense, a hallgatói mentorprogram vezetője; Lóki Eszter, az intézmény pszichológusa; Rontó Renáta doktorandusz, az MCC Roma tehetségprogram korábbi ösztöndíjasa; valamint Jákfalvi Anett, az Ökumenikus Segélyszervezet felzárkóztatásért felelős szakmai csoport vezetője. Ők választják ki évről évre a program huszonöt ösztöndíjasát is.

A 143 éves Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapvetőnek tekinti a közösség szolgálatát.

A Tiéd a holnap – a jövő kreatív tehetségeiért programjukról pedig többet is megtudhatnak az érdeklődők az intézményben vagy az alábbi oldalon.

Borítókép: Útra készül az ösztöndíjprogramos csapat (Fotó: Lakos Máté)