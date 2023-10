– Az Égi hang, a Belső hang, a Női hang című lemezek után megjelent a sorozat záró darabja, a Gyógyító hang. Négy lemez, amely felvillantja az emberi lét teljességét. Miként születtek a lemezek?

– 2003-ban megjelent álmomban egy mandala, egy négyzettel határolt, négy részre osztott kör, amely mind a négy lemez borítóján megtalálható. Ezt az álomképet mint világképet intuíciónak véltem a jövőmről. Ráébresztett arra, hogy mi a dolgom a hangommal a gyógyítással összefüggésben, és hogyan kell átadnom másoknak is, amit tudok. A kör négy részében lévő négy korong azt sugallta, hogy négy lemezt kell majd készítenem a témakörökből, amikhez a legtöbb közöm van: a szakralitás, a belső, őszinte befelé fordulás, a négy természeti őselem szóra bírása, a nőiség és a gyógyítás. Már azt is tudtam akkor, hogy a negyedik rész az összefoglalása lesz a gyógyító hang koncepciónak.

A négyrészes lemezsorozat befejező darabja a Gyógyító hang. Fotó: Lovász Irén

A lemezeket összekötő gondolat

– Korábban úgy fogalmazott, hogy a lemezeket összekötő gondolat az emberi hang segítő, gyógyító erején alapul. Mit jelent ez?

– Az Égi hang – amely a szakrális évkör magyar néphagyományban fellelhető énekeire épül – 2006-ban jelent meg. Azt igyekeztem bemutatni, hogyan járulhatnak hozzá ezek a dalok még ma is a harmonikus személyiség kialakulásához, működéséhez. Közben érlelődött bennem a Belső hang szerkezete is: a négy őselem, a föld, a víz, a tűz és a levegő bennünk élő archetípusait a személyiségfejlődés útjaként képzeltem el, amely természetesen adta az improvizáció lehetőségét. Ez a lemez 2007-ben jelent meg. A Női hang című album váratott magára a legtovább, a Belső hang után tíz évre jelent csak meg, 2017-ben. A hagyományban megélt női sorsokról, érzésekről szól, és arról, hogy már kislánykorunktól benne van népdalainkban a nőiségre való felkészítés. A menyasszonysiratók, a halottsiratók és a többi nagy életfordulón mondott énekek segítenek nem krízisként, nem traumaként megélni az átmeneti rítusokkal járó veszteségeket. Női hang kíséri az embert egy életen át, és azon túl is.