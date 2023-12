Ünnepelnek a huszár hagyományőrzők

A Hajdú-Bihar Vármegyei Huszár Hagyományőrző Egyesület huszárbandérium 2003-ban vált hivatalossá azzal, hogy egyesületként bejegyezték. Leginkább a debreceni ünnepségeken lépnek fel, de olykor a vármegye kisebb településeire is ellátogatnak. 2007-től a Partiumban és Erdélyben is megfordulnak, a huszártúráikon legalább 130 településre vitték el és mutatták be a huszárhagyományokat. De jártak Szerbiában, Olaszországban és Lengyelországban is, mégpedig a monarchiához kapcsolódó történelmi események kapcsán. Eddigi vezetőik, parancsnokok (egyesületi elnökök) voltak Németi Imre, Szőllősi László, Adorján Csaba és Csontos János, majd – jelenleg is – Juhász Imre.